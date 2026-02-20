Svijet strahuje: Najveća europska nuklearka ovisi o jednoj liniji napajanja

Nuklearna elektrana Zaporožje u jugoistočnoj Ukrajini, koju pod kontrolom drže Rusi, radi na jedinom preostalom vanjskom dalekovodu, nakon što je prije više od tjedan dana izgubila rezervni dalekovod, objavila je jučer Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Glavni direktor IAEA Rafael Grossi izjavio je da je dalekovod Ferrosplavna-1 srušen 10. veljače "navodno kao rezultat vojne aktivnosti". Ta nuklearna elektrana, najveća u Europi sa šest reaktora, sada radi samo s energijom koja dolazi iz dalekovoda Dnjeprovska, dodao je.

Elektrana, koju su ruske snage zauzele u prvim tjednima ruske invazije na Ukrajinu, ne proizvodi električnu energiju, ali joj je potrebna energija za održavanje nuklearnog materijala hladnim i sprječavanje topljenja jezgra.

Ključna točka pregovora Rusije i Ukrajine

Rusija i Ukrajina rutinski se međusobno optužuju za vojne aktivnosti u blizini elektrane koje bi mogle ugroziti nuklearnu sigurnost. Dvije vanjske linije napajanja elektrane su u nekoliko navrata prekinute, a obje su prošle godine bile izvan pogona gotovo mjesec dana, što je elektranu prisililo da se oslanja na dizelske generatore.

Grossi je rekao da su promatrači IAEA-e, stalno raspoređeni u Zaporožju, pokušavali dobiti informacije o šteti, ali su im sigurnosna ograničenja onemogućila pristup rasklopnom postrojenju elektrane. "IAEA je spremna točno izvijestiti o prirodi štete i svakom utjecaju na nuklearnu sigurnost", rekao je Grossi.

Kontrola nad tom elektranom ključna je točka u pregovorima između Ukrajine i Rusije o rješenju njihovog sad već gotovo četverogodišnjeg sukoba. Kijev je predložio da elektranom u Zaporožju upravljaju Ukrajina i SAD, što Rusija odbacuje kao neprihvatljivo.

