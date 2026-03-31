Tko je pucao u Charlieja Kirka? Metak koji ga je ubio nije ispucan iz puške 'atentatora'

Metak za koji se sumnja da je smrtonosno pogodio Charlieja Kirka u vrat možda nije ispaljen iz puške osumnjičenog Tylera Robinsona, tvrde njegovi odvjetnici. Robinsonu prijeti smrtna kazna ako se dokaže da je pucao na ikonu konzervativaca na Sveučilištu Utah Valley. No njegova obrana sada tvrdi da Ured za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive "nije mogao identificirati metak pronađen prilikom obdukcije s puškom navodno vezanom za Robinsona". FBI provodi dodatne testove, prema sudskim dokumentima, a obrana želi šest mjeseci za analizu svih tisuća dokumenata, piše Metro.co.uk.

"Obrambeni tim je posvetio i nastavit će posvećivati ​​značajne resurse obradi otkrivenih dokaza, uključujući identificiranje materijala koji još nisu primljeni kako bi se informiralo o spremnosti za preliminarno saslušanje", navodi se u dokumentu. Međutim, vjeruje se da će za to biti potrebne stotine radnih sati. Tužitelji su rekli da je DNK konzistentan Robinsonovom pronađen na okidaču puške, ispaljenoj čahuri metka i dva neispaljena metka. Odvjetnici obrane napominju da forenzička izvješća ukazuju na to da je na nekim predmetima pronađen DNK više osoba, što, kako kažu, zahtijeva složeniju analizu. Robinson je navodno poslao poruku svojoj partnerici da je ciljao Kirka jer mu je "dosta njegove mržnje".

'Tyler, bio je tih, ali ne previše tih'

Tyler Robinson dugo je živio sa svojom obitelji u okrugu Washington u jugozapadnom kutu Utaha, blizu granica Arizone i Nevade. Nije imao kriminalni dosje. Bio je registrirani birač, ali prema evidenciji birača nije bio povezan s političkom strankom. Naveden je kao "neaktivni" birač, što ukazuje na to da nije glasao na prošlogodišnjim predsjedničkim izborima, kada je republikanac Trump pobijedio demokratkinju Kamalu Harris.

U vrijeme pucnjave, bio je student treće godine elektrotehnike na Tehničkom fakultetu Dixie, dijelu sustava javnog sveučilišta u Utahu. Kao odlični učenik u srednjoj školi koji je na standardiziranim testovima vrhunske rezultate na nacionalnoj razini, primljen je na Državno sveučilište Utah 2021. godine s prestižnom akademskom stipendijom. Pohađao je samo jedan semestar, prema glasnogovorniku sveučilišta. Sada je upisan kao student treće godine elektrotehnike na Tehničkom fakultetu Dixie u St. Georgeu. Susjed, Steven Green, rekao je da poznaje obitelj jer su pohađali istu mormonsku crkvu niz ulicu.

"Odlična obitelj, dobra djeca“, rekao je, iako je dodao da ne poznaje dobro Tylera Robinsona. Canaan Timothy (21), rekao je da je u srednjoj školi bio u razredu nižem od Robinsona. Robinson je, rekao je, bio samo običan učenik zainteresiran za glazbu, koji se družio s članovima školskog benda.

"Poznavao sam ga usput. Samo prosječno dijete. Tyler, bio je tih, ali ne previše tih“, rekao je Timothy, koji živi dva bloka od obitelji Robinson. Robinson će 17. travnja imati još jedno saslušanje na sudu o zahtjevu obrane za zabranu kamera u sudnici.

POGLEDAJTE VIDEO: Za ubojicu Charlieja Kirka traži se najstroža kazna: 'Mislim da bi trebali pronaći visoki hrast...'