FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
I ZLATAN /

Trump želi da njegov bude najveći! 'Mi smo najmoćnija nacija'

Trump želi da njegov bude najveći! 'Mi smo najmoćnija nacija'
×
Foto: Saul Loeb/afp/profimedia

Arhitekti su kritizirali predloženu visinu slavoluka u Washingtonu, pišu novine, tvrdeći da se ne bi uklopio u okolne građevine

1.2.2026.
11:15
Hina
Saul Loeb/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američki predsjednik Donald Trump detaljnije je govorio o svojoj ideji o slavoluku u Washingtonu, dok je opisivao golemu građevinu inspiriranu poznatim spomenikom u Parizu.

U razgovoru s novinarima u zrakoplovu Air Force One u kasnim satima u subotu, američki predsjednik rekao je da će planirana građevina nalikovati Slavoluku pobjede u Parizu Arc de Triomphe.

Slavoluk je na društvenim mrežama prozvan "Arc de Trump". 

Trijumfalni lukovi mogu se pronaći na mnogim mjestima diljem svijeta, rekao je Trump, dodajući da želi da onaj u Washingtonu bude najveći.

"Mi smo najveća, najmoćnija nacija. Volio bih da bude najveći od njih", rekao je Trump te poručio da će biti osnovan odbor koji će nadgledati projekt.

Mogao bi dosegnuti 76 metara visine

Slavoluk je posljednji u nizu arhitektonskih projekata kojima Trump želi ostaviti svoj trag u Washingtonu. U tijeku je izgradnja raskošne plesne dvorane na terenu Bijele kuće, zbog čega je srušeno staro Istočno krilo Bijele kuće, u potezu koji je izazvao kritike.

Washington Post piše da jedan plan predviđa da će slavoluk doseći visinu od 76 metara. Slavoluk pobjede u Parizu, dovršen 1836. godine, visok je oko 50 metara.

Arhitekti su kritizirali predloženu visinu slavoluka u Washingtonu, pišu novine, tvrdeći da se ne bi uklopio u okolne građevine, dok neki povjesničari podržavaju ideju o slavoluku u prijestolnici SAD-a. 

Trump je tu ideju prvi put spomenuo u listopadu, a prošli tjedan je objavio tri različita dizajna slavoluka na svojoj platformi Truth Social. Na jednom dizajnu je mnoštvo zlatnih ukrasa, što je njegov zaštitni znak. 

Trump je prethodno preuredio Ovalni ured zlatnim detaljima.

POGLEDAJTE VIDEO: Prazna kina i pozivi na bojkot: Zašto nitko ne želi gledati film Melanije Trump?

Donald TrumpWashingtonSlavoluk PobjedePariz
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
I ZLATAN /
Trump želi da njegov bude najveći! 'Mi smo najmoćnija nacija'