Trump zbija šale na primanju kralja: 'Moja majka je bila zaljubljena u Charlesa'

Američki predsjednik Donald Trump obratio se sudionicima na svečanom dočeku kralja Charlesa i kraljice Camille. "Kakav je ovo prekrasan britanski dan", našalio se Trump na početku, pozdravljajući kralja i kraljicu.

Naime, kišni je dan u Washingtonu, pa bi se kraljevska obitelj mogla osjećati kao kod kuće, piše Sky News.

Govoreći o svojim državnim posjetima Ujedinjenom Kraljevstvu (imao ih je dva, posljednji prošlog rujna), dodao je: "Melania i ja nikada nećemo zaboraviti spektakularnu čast koju su nam Vaša veličanstva ukazala tijekom našeg izvanrednog posjeta dvorcu Windsor prošlog rujna. Sada nam je ogromna čast ugostiti vas i imat ćete prekrasan kratki boravak."

Trump se potom našalio da će zbog "prekrasnog naglaska" kralj Charles "sve učiniti vrlo zavidnima" dok bude kasnije danas držao svoj govor u Kongresu. Američki predsjednik odao je počast "najrjeđim darovima" koje su im dali Britanci. "Imali smo kulturu, karakter i vjerovanje prije nego što smo uopće proglasili neovisnost. Došlo je iz malog, ali moćnog kraljevstva s druge strane mora."

Trump se nastavio šaliti, rekavši da je njegova majka bila "zaljubljena" u kralja Charlesa. Američki predsjednik detaljno je opisao odnos svoje obitelji s britanskim monarhom, dodajući da je njegova majka "voljela kraljevsku obitelj".

"Svaki put kad bi kraljica bila uključena u ceremoniju... moja majka bi bila prikovana za televizor i govorila bi 'vidi Donalde, vidi kako je to lijepo'", kaže Trump.

"Stvarno je voljela obitelj... ali se također sjećam da je vrlo jasno rekla, Charles... on je tako sladak... moja majka je bila zaljubljena u Charlesa. Možete li vjerovati?"