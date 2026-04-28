Kanal povezan s Trumpom izvrijeđao Kimmela: 'Svi vrlo dobro znamo što si htio reći'

Nakon šale o razlici u godinama službeni komunikacijski kanal Bijele kuće, "Rapid Response 47", izvrijeđao je televizijskog voditelja Jimmyja Kimmela.

Objava dolazi kao nastavak napetosti između američkog predsjednika Donalda Trumpa i popularnog voditelja late night talk-showa, koje su eskalirale prije par dana, nakon što je prva dama Melania Trump napala Kimmela zbog njegove šale uoči napada na Večeri dopisnika iz Bijele kuće.

S profila koji se u opisu identificira kao "Službeni račun Bijele kuće za brzi odgovor" objavljeno je: "Jim - ti si jadna propalica (nikad nisi ni bio relevantan), obično smeće. Svi vrlo dobro znamo što si htio reći."

Podsjetimo, prošlog tjedna Kimmel se našalio kako 56-godišnja Melania Trump "sjaji kao udovica u iščekivanju", što je nakon pucnjave u hotelu Washington Hilton dobilo vrlo negativne reakcije.

Nakon što je osumnjičeni napadač uhićen, a državni tužitelj Todd Blanche izjavio da istražitelji vjeruju kako je meta napada bila Trumpova administracija, Melania je izdala priopćenje u kojem je oštro napala komičara i zatražila da se njegova emisija ukine.

Jim — you are a pathetic has-been (never-was) piece of trash. We all know what you meant. https://t.co/6PfwxTVAfE — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 28, 2026

Melania Trump: Kimmel želi podijeliti našu zemlju

“Kimmelova mrzilačka i nasilna retorika ima za cilj podijeliti našu zemlju. Njegov monolog o mojoj obitelji nije komedija – njegove riječi su štetne i produbljuju političku bolest unutar Amerike. Ljudi poput Kimmela ne bi trebali imati priliku svake večeri ulaziti u naše domove i širiti mržnju”, poručila je u rijetkom javnom istupu.

Voditelj joj nije ostao dužan. U prvom monologu emisije Jimmy Kimmel Live! nakon incidenta, Kimmel je uzvratio ironijom.

“Znate kako je kad se probudite ujutro, a Prva dama objavi priopćenje u kojem traži da dobijete otkaz. Svi smo to prošli, zar ne?” našalio se na početku emisije.

Potom je branio sporni komentar, tvrdeći da nije riječ o pozivu na nasilje.

“To je očito bila šala o njihovoj razlici u godinama i izrazu sreće koji vidimo na njezinu licu svaki put kad su zajedno. Bila je to vrlo blaga šala na račun činjenice da on ima gotovo 80 godina, a ona je mlađa od mene. To ni u kojem slučaju nije bio poziv na atentat i oni to znaju”, rekao je Kimmel.

