Trump ne staje, sada se namjerio i na ovo: Smislio kako 'ubiti' kinesku dominaciju?

Od dolaska (zapravo povratka) Donalda Trumpa u Bijelu kuću prije godinu dana, pokrenuto je nekoliko tehnoloških inicijativa i projekata koji su do sada imali polovičan, ili gotovo nikakav učinak.

Ipak, svakako su Trumpove carine imale najviše učinka, prije svega one usmjerene prema Kini i azijskim zemljama, što je dovelo do velikih promjena u lancima opskrbe čipovima, računalima i elektronikom.

To je dovelo i do toga da su kompjuterske memorije i čipovi za skladištenje podataka danas daleko skuplji, a uslijed velike potražnje tehnoloških giganata, prije svega za potrebe umjetne inteligencije.

Što je 'Pax Silica'?

Ipak, Bijela kuća i američki State Department pokrenuli su i novu međunarodnu inicijativu pod nazivom 'Pax Silica' koja ima za cilj osigurati sigurnost i stabilnost globalnih lanaca opskrbe u području umjetne inteligencije, procesora, čipova i druge računalne tehnologije.

Ova nova inicijativa za sada okuplja SAD, Japan, Južnu Koreju, Singapur, Izrael, Australiju i Ujedinjeno Kraljevstvo, dok su u pregovorima i Europska unija, Kanada i Tajvan, a Bijela kuća očekuje da će joj se uskoro pridružiti i Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati.

'Pax Silica' nije formalni savez ili ugovor, već strateško koordiniranje globalnih tehnoloških i ekonomskih resursa među partnerima koji se smatraju pouzdanim. Glavni cilj ove inicijative je smanjenje ovisnosti o Kini u ključnim sektorima, uključujući rijetke minerale i silicij, neophodne za proizvodnju čipova, računala i različitog hardvera neophodnog za razvoj umjetne inteligencije.

Prekinuti kinesku dominaciju

Kina trenutno dominira većim dijelom rudarenja i distribucije ovih strateških resursa, i pokazala je da može koristiti ovakvu svoju poziciju u trgovinskim i političkim sporovima. Ovo je potaklo SAD i njene saveznike da naprave nove lance opskrbe i sirovinama i gotovim čipovima, te pokušaju da osiguraju svojevrsnu 'otpornost' u kritičnim tehnologijama.

'Pax Silica' inicijativa obuhvaća i suradnju u naprednoj proizvodnji čipova, infrastrukturu za obradu velikih količina podataka, logistici u distribuciji kompjuterskog hardvera i razvoju umjetne inteligencije.

Reakcije međunarodne zajednice su za sada pomiješane. S jedne strane, hvali se jačanje sigurnosti lanaca opskrbe i suradnja među zapadnim saveznicima, a s druge strane se ističu moguću nove geopolitičke tenzije.

Dio novog globalnog trenda

'Pax Silica' je zapravo i dio novog globalnog trenda u kojem ključne svjetske sile traže pouzdane saveznike, kako bi osigurale pristup kritičnim resursima i održale konkurentnost u industriji čipova i elektronike uopće. Cilj manjih zemalja, pogotovo onih u EU, poput Njemačke i Francuske je kreiranje stabilnog okvira suradnje za naredno desetljeće, te povećanje inovacija u tehnološkom sektoru budući da njihove ekonomije već dugo vremena kaskaju i za kineskim, ali i za američkim kompanijama.

POGLEDAJTE VIDEO Zna se što Trump želi sa Grenlandom? Evo tko će što vikati u narednim danima