FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'POJEO VUK MAGARCA' /

Trump se pohvalio milijardom dolara za djecu i gladne, ali brojke govore drugačije

Trump se pohvalio milijardom dolara za djecu i gladne, ali brojke govore drugačije
×
Foto: Mandel NGAN/AFP/Profimedia

Sredstva su namijenjena pomoći koja spašava živote u više od 40 zemalja, priopćio je u utorak američki State Department

17.6.2026.
9:22
Hina
Mandel NGAN/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Sjedinjene Države najavile su više od milijardu dolara humanitarne pomoći i pomoći za saniranje posljedica katastrofa za UNICEF i Svjetski program za hranu (WFP).

Sredstva su namijenjena pomoći koja spašava živote u više od 40 zemalja, priopćio je u utorak američki State Department.

Više od 800 milijuna dolara namijenjeno je WFP-u, dok će UN-ova agencija za djecu UNICEF primiti više od 218 milijuna dolara, navodi se u izjavi.

Objava dolazi mjesec dana nakon što je SAD priopćio da će Ujedinjenim narodima osigurati 1,8 milijardi dolara. U prosincu je administracija predsjednika Donalda Trumpa najavila financiranje od 2 milijarde dolara.

SAD duguje milijarde članskih doprinosa

Prije nego što je Trump preuzeo dužnost, američki financijski doprinosi UN-u ponekad su bili znatno veći.

SAD također još uvijek duguje milijarde dolara članskih doprinosa UN-u, koji je pod jakim financijskim pritiskom i Trump ga je više puta oštro kritizirao. Američki predsjednik je na početku svojeg drugog mandata doveo u pitanje američku humanitarnu pomoć i zatvorio je brojne programe.

Pod Trumpom, najveće svjetsko gospodarstvo također se povuklo iz nekoliko UN-ovih organizacija i povuklo se iz sporazuma koje je podržao UN.

SadUnHumanitarna Pomoć
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike