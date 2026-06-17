Trump se pohvalio milijardom dolara za djecu i gladne, ali brojke govore drugačije

Sjedinjene Države najavile su više od milijardu dolara humanitarne pomoći i pomoći za saniranje posljedica katastrofa za UNICEF i Svjetski program za hranu (WFP).

Sredstva su namijenjena pomoći koja spašava živote u više od 40 zemalja, priopćio je u utorak američki State Department.

Više od 800 milijuna dolara namijenjeno je WFP-u, dok će UN-ova agencija za djecu UNICEF primiti više od 218 milijuna dolara, navodi se u izjavi.

Objava dolazi mjesec dana nakon što je SAD priopćio da će Ujedinjenim narodima osigurati 1,8 milijardi dolara. U prosincu je administracija predsjednika Donalda Trumpa najavila financiranje od 2 milijarde dolara.

SAD duguje milijarde članskih doprinosa

Prije nego što je Trump preuzeo dužnost, američki financijski doprinosi UN-u ponekad su bili znatno veći.

SAD također još uvijek duguje milijarde dolara članskih doprinosa UN-u, koji je pod jakim financijskim pritiskom i Trump ga je više puta oštro kritizirao. Američki predsjednik je na početku svojeg drugog mandata doveo u pitanje američku humanitarnu pomoć i zatvorio je brojne programe.

Pod Trumpom, najveće svjetsko gospodarstvo također se povuklo iz nekoliko UN-ovih organizacija i povuklo se iz sporazuma koje je podržao UN.