Trump je upravo doživio jedan od najvećih udaraca: I moglo bi se opako zakotrljati...

Donald Trump mjesecima je upozoravao da bi odluka Vrhovnog suda o poništenju carina bila katastrofalna, piše BBC u petak navečer. Mogućnost da mu sud ograniči uvođenja carina nazvao je "ekonomskom i nacionalno-sigurnosnom katastrofom".

Većina u Vrhovnom sudu, koja je u petak presudila protiv predsjednika, nije za to marila. Troje konzervativnih sudaca glasalo je jednako kao i troje liberalnih.

Kongres, a ne predsjednik, ima ovlasti za uvođenje carina, odlučili su.

Što je Trump rekao?

I ništa u zakonu na kojem je predsjednik temeljio svoje carine, Zakonu o izvanrednim ekonomskim ovlastima iz 1977., ne daje mu tako široke ovlasti.

Trump je na nabrzinu organiziranoj konferenciji za novinare u petak oštro kritizirao suce koji su presudili protiv njega. Rekao je da se "stidi" troje konzervativaca koji su poništili njegove carine, a troje liberala smatra "sramotom".

Trump je zatim obećao da će ponovno uvesti carine koristeći predsjedničke ovlasti dostupne prema drugim zakonima, ali su po njima visina carina i njihovo vremensko trajanje ograničene.

Ovo možda nije jedini Trumpov neuspjeh

Pitanje ovlasti američkog predsjednika rijetko dospije na Vrhovni sud. Većina sudaca tijekom protekle godine pokazala je spremnost dopustiti Trumpu da nastavi sa svojim programom, posebno u borbi s imigracijom i preoblikovanjem savezne vlade, čak i dok se pravni izazovi probijaju kroz sudski sustav.

Ovaj slučaj, koji je prošao kroz sustav po ubrzanoj proceduri, zalupio je vrata takvoj ekspanzivnoj upotrebi predsjedničke vlasti.

S još nekoliko drugih velikih slučajeva na čekanju, koji uključuju kontroverznu upotrebu izvršne vlasti poput napora da se ukine pravo na državljanstvo po rođenju i da se smijeni guverner Federalnih rezervi na temelju navodnih nepravilnosti, ovo možda nije Trumpov jedini neuspjeh u nadolazećim mjesecima.

Ipak nije nepobjediv

U najmanju ruku, ova odluka slabi Trumpovu poziciju kada pokušava prisiliti druge nacije na ustupke SAD-u i smanjuje mu imidž nepobjedivosti.

Američki trgovinski partneri mogli bi se ohrabriti da zauzmu stroži stav prema SAD-u sad kad su predsjednikove carinske ovlasti ograničene.

To također otvara mogućnost da će Trumpova administracija morati vratiti velik dio prihoda od carina koje je prikupila tijekom protekle godine.

Ako Trump želi vratiti slobodu da uvodi nove carine, uvijek može zatražiti od Kongresa onu vrstu izričitog odobrenja za koju je Vrhovni sud rekao da je potrebna. No, s tijesnom republikanskom većinom u Zastupničkom domu i Senatu i nadolazećim međuizborima, uspjeh takvog poteza čini se malo vjerojatnim.

POGLEDAJTE VIDEO Trump na Odboru za mir najavio rat, hvalio Melanijin film i pozdravio goste kojih nema: 'Kosov, Srbija, ustanite!'