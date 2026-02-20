Trump uzvraća Vrhovnom sudu, najavio novi potez! 'Ne moram tražiti dopuštenje Kongresa!'

Vrhovni sud SAD-a u petak je ukinuo carine koje je predsjednik Donald Trump uveo pozivajući se na zakon predviđen za izvanredne okolnosti.

U presudi koja bi mogla imati značajan odjek na globalno gospodarstvo, sud je odbacio njegovu tvrdnju da je imao posebne predsjedničke ovlasti za takav potez.

Američki predsjednik obratio se na konferenciji za novinare o odluci Vrhovnog suda. Na početku je novinarima rekao da je presuda bila "duboko razočaravajuća" te da ga je sram "određenih članova suda jer nisu imali hrabrosti učiniti ono što je ispravno za našu zemlju".

Optužio Vrhovni sud da je pod utjecajem stranih interesa

Trump je zatim optužuje Vrhovni sud da je "pod utjecajem stranih interesa"

Zatim se osvrnuo na svoju pobjedu na izborima 2024. godine poručivši da je "pobijedio s milijunima glasova razlike", ali je pritom ustvrdio kako su njegovi protivnici "drski, neuki i glasni". Dodao je i da smatra kako se dio sudaca zbog toga ustručava donijeti odluke koje smatra ispravnima.

Trump kaže da postoje i druge metode koje može primijeniti za uvođenje carina, osim one koju je sud odbacio.

'Make America Great Again'

Tvrdi da je tijekom protekle godine posezao za carinama kako bi, kako kaže, ponovno učinio Ameriku velikom. Pritom naglašava da su burzovni indeksi Dow Jones i S&P, prema njegovim riječima, "nedavno premašili 50.000 bodova na Dowu i 70.000 na S&P-u".

Predsjednik zatim kritizira dobitnike Nobelove nagrade za ekonomiju, rekavši da su tvrdili: "Ne, to ne možete učiniti u četiri godine", a navodi kako su oni to učinili "u jednoj godini".

Donald Trump ponovno kaže da će se okrenuti "drugim alternativama" kako bi zamijenio carine koje je Vrhovni sud "neispravno odbacio".

'Danas potpisujem nalog za globalnu carinu od 10 posto'

"Uprihodit ćemo više novca i bit ćemo puno jači zbog toga. Primamo stotine milijardi dolara (i nastavit ćemo to činiti) kako bismo vam pokazali koliko je to mišljenje apsurdno", poručio je Trump.

"Ne moram tražiti dupuštenje za carine od Kongresa", rekao je on. Dodaje da će sve nacionalne sigurnosne tarife "ostati na snazi" i stupiti na snagu "odmah".

"Danas ću potpisati nalog o uvođenju globalne carine od 10% prema članku 122., povrh naših uobičajenih carina koje se već naplaćuju", nadodao je i objasnio kako uvodi nove carine na 150 dana kako bi nadomjestio neke od svojih izvanrednih carina koje je Vrhovni sud srušio.

Što kaže zakon?

Poručio je da će uredbu donijeti pozivajući se na članak 122. Zakona o trgovini iz 1974. godine te da će nova mjera biti dodatak već postojećim carinama.

Ta odredba predsjedniku omogućuje da, na razdoblje do 150 dana, uvede carine u visini do 15 posto državama za koje procijeni da imaju „velike i ozbiljne“ probleme s platnom bilancom.

"To bi moglo značiti više novca. Dobit ćemo više novca i bit ćemo snažniji zbog toga", rekao je Trump o alternativnim metodama.

Takav potez predviđen je kao zaštita dolara - u situacijama kada prijeti njegova nagla i snažna deprecijacija na svjetskim tržištima.

"Također pokrećemo nekoliko istraga prema članku 301. i drugih istraga kako bismo zaštitili našu zemlju od nepoštenih trgovinskih praksi drugih zemalja i tvrtki", dodao je.

Trump je upozorio da će zemlje za koje smatra da su loše postupale prema SAD-u "platiti cijenu", a one zemlje koje su bile dobre prema njima, oni će tretirati "vrlo dobro".

'Mogu uništiti trgovinu'

Na pitanje je li iznenađen presudom, Trump je odgovorio potvrdno. Rekao je kako je vjerovao da ne može izgubiti, tvrdeći da je prije odluke "pročitao sve što se može pročitati" o relevantnim zakonima. Suce koji su odluku donijeli je nazvao "političkima", dodajući da žele biti "politički korektni". Također, optužio ih je da se "možda dodvoravaju skupini ljudi u (Washingtonu)".

Naglasio je da prema presudi ne smije "naplatiti i jedan dolar bilo kojoj zemlji". Kazao je da pretpostavlja da se to učinilo kako bi se zaštitilo druge zemlje. Međutim, istaknuo je da smije prekinuti trgovinske ili poslovne veze s drugim zemljama te da im smije uvesti embargo.

"Drugim riječima, mogu uništiti trgovinu, mogu uništiti zemlju", kazao je, dodajući da "im ne smije uvesti malu naknadu".

Povrat novca?

Jedno od ključnih pitanja koje se sada otvara za brojne američke tvrtke jest – tko će i kada vratiti novac?

Naime, uvoznici su tijekom protekle godine uredno plaćali carine dok je sporna politika bila na snazi, a nakon odluke suda mogli bi zatražiti povrat sredstava od američke Carinske i granične službe.

Jedan od sudaca, Brett Kavanaugh, koji je danas izdvojio mišljenje, koji je bio protiv odluka, naveo je u presudi Vrhovnog suda: "Sjedinjene Države mogle bi biti obvezne vratiti milijarde dolara uvoznicima koji su platili carine prema IEEPA-i, iako su neki uvoznici možda već prenijeli te troškove na potrošače ili druge".

Upitan o tome, Trump kaže da njegov tim ne planira vraćati novac. "Pretpostavljam da će se to morati voditi kroz sudski postupak sljedeće dvije godine. Dakle, oni napišu ovu strašnu, manjkavu odluku, potpuno manjkavu. Kao da je nisu napisali pametni ljudi", objasnio je.

Ponovno upitan planira li poštovati to da se tvrtkam vrati novac, Trump je novinarima rekao: "Upravo sam vam dao odgovor, zar ne? Dao sam vam odgovor. O tome se ne raspravlja. Na kraju ćemo biti na sudu sljedećih pet godina".

Koja je odluka?

Podsjetimo, Vrhovni sud je tijesnom većinom 6 prema 3, u odluci koju je napisao konzervativni predsjednik suda John Roberts, potvrdio stav nižeg suda da je Trump prekoračio ovlasti pozivajući se na zakon iz 1977. godine. Roberts je poručio da predsjednik mora imati „jasno ovlaštenje Kongresa“ za izvanredne carinske mjere, a u ovom slučaju, zaključio je sud, takvo pokriće ne postoji.

Carine su bile jedno od glavnih oružja Trumpove ekonomske i vanjske politike te okosnica trgovinskog rata koji je obilježio njegov drugi mandat. Njima je uzdrmao odnose sa saveznicima, potresao tržišta i podigao razinu globalne neizvjesnosti.

Spor su pokrenule pogođene tvrtke i 12 saveznih država, uglavnom pod demokratskom vlašću. Ustav ovlast za poreze i carine daje Kongresu, no Trump se pozvao na zakon o izvanrednim ekonomskim ovlastima (IEEPA) i bez odobrenja zakonodavaca nametnuo carine gotovo svim važnijim trgovinskim partnerima. Postao je prvi predsjednik koji je taj zakon iskoristio u tu svrhu, dodatno šireći granice izvršne vlasti. Sam Trump tvrdio je da su carine ključne za ekonomsku sigurnost SAD-a, upozoravajući da bi se bez njih "ostatak svijeta smijao Americi".

