Trump je bacio kocku? Novinarski izvori: 'Rekao je da odobrava napad na Iran'

Pozivajući se na tri izvora iz Bijele kuće, Wall Street Journal objavio je da je američki predsjednik Donald Trump rekao višim savjetnicima kako odobrava američke planove napada na Iran.

Davanje konačne naredbe odgodio je jer prije toga čeka informaciju iz Teherana o tome hoće li Iran odustati od svog nuklearnog programa.

Novinarski izvori navode da se Trump nada da će "prijetnja pridruživanjem izraelskim napadima na Iran natjerati Teheran da pristane na njegove zahtjeve".

Podsjetimo, ranije danas američki predsjednik rekao je da će odluku o napadu donijeti "u posljednjoj sekundi", te je novinarima rekao: "Možda ću to učiniti. Možda neću."

'Nitko ne zna što ću učiniti'

Trump odbio je odgovoriti na pitanja novinara o tome planiraju li SAD napasti Iran ili njegova nuklearna postrojenja. Rekao je da su se Iranci javili, ali da smatra da je "vrlo kasno za razgovor... velika je razlika između sada i prije tjedan dana. Nitko ne zna što ću učiniti".

Katar i Oman pokušavaju posredovati u prekidu vatre između Izraela i Irana, nakon što je potonji prenio poruku Katarcima, izvijestio je Jerusalem Post, a prenosi The Guardian.

"Spremni smo razgovarati kako bismo postigli dogovor sa SAD-om, ali Izrael treba 'smiriti stvari', rekli su Iranci, prema izvoru."

Američka vojska je "spremna izvršiti" svaku odluku koju predsjednik Donald Trump donese o pitanjima rata i mira, rekao je u srijedu ministar obrane Pete Hegseth, iako je odbio potvrditi pripreme za opcije napada na Iran. "Ako i kada se te odluke donesu, Ministarstvo (obrane) spremno ih je izvršiti", rekao je Hegseth Odboru za oružane snage Senata.

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei u srijedu je ultimatum američkog predsjednika Donalda Trumpa koji poziva na bezuvjetnu predaju nacije nazvao "neprihvatljivim", izvještava Agence France-Presse (AFP), prenosi The Guardian.

"Predsjednik Amerike u neprihvatljivoj izjavi izričito je pozvao Irance na predaju, ali mi mu kažemo: prvo prijetite onima koji se boje da će biti ugroženi. Prijetnje neće utjecati na razmišljanje i ponašanje iranske nacije", rekao je Hamnei u govoru pročitanom na državnoj televiziji.

Veliko pomicanje vojnih zrakoplova prema Europi

Podsjetimo, u noći između 15. i 16. lipnja 2025., više zrakoplova za dopunjavanje gorivom KC-135 i KC-46 američkih zračnih snaga napustilo je svoje baze u Sjedinjenim Državama i krenulo prema Europi.

Iznenadno i neobično kretanje brzo je primijećeno na web stranicama za praćenje leta, kada je prvo uočeno oko 30 tankera kako plove prema Atlantskom oceanu, a kasnije stižu u Europu, objavio je u utorak The Aviationist.

Dan kasnije, čini se da su F-22 Raptor i F-35 Lightning na putu kao dio onoga što je američki ministar obrane nazvao "poboljšanjem obrambenog položaja u regiji".

Većina ovih zrakoplova sletjela je u zračnu bazu Ramstein u Njemačkoj te u zračnu bazu Morón i NAS Rota u Španjolskoj, dok su dva sletjela u zračnu bazu Aviano u Italiji, a barem jedan u međunarodnu zračnu luku Prestwick u Velikoj Britaniji.

Razlog ovog masovnog raspoređivanja nije jasan, međutim ono što se može reći jest da su to letovi za premještanje i da tankeri ne "vuku" borbene zrakoplove. Da je to slučaj, navodi The Aviationist, tankeri bi letjeli na nižim visinama i također bi imali uobičajena zaustavljanja na istočnoj obali SAD-a i u zračnoj bazi Lajes na Azorima.

Ujutro 14. lipnja izraelski dužnosnici tvrdili su da bi se SAD mogao pridružiti operaciji protiv Irana, pozivajući se na navodne komentare nekih američkog predsjednika Donalda Trumpa prije pokretanja operacije. Bijela kuća je, međutim, demantirala te tvrdnje.

Nosač zrakoplova krenuo prema Bliskom istoku

Kasnije tog dana pojavila su se nova izvješća u kojima se spominje da je Izrael možda službeno zatražio od SAD-a da se pridruži operaciji. Međutim, ta izvješća nisu potvrđena, iako su izraelski izvori ranije spomenuli da bi im bilo potrebno američko oružje za uništavanje bunkera kako bi potpuno uništili iranske podzemne objekte.

Također postoje izvješća o premještanju razarača s navođenim raketama klase Arleigh Burke, USS Thomas Hudner, u to područje, a drugi neimenovani razarač je upozoren. Uključenost SAD-a uključuje i američke rakete zemlja-zrak Patriot PAC-3 i sustav za obranu na velikim visinama (THAAD) koji su već raspoređeni u tom području.

I nosač zrakoplova USS Nimitz također je krenuo prema Bliskom istoku, nakon što je uočen na web stranici za praćenje brodova Marine Traffic kako napušta Južno kinesko more i kreće prema zapadu.

Nosač je trebao 20. lipnja stići u luku Danang, ali je to otkazano zbog "hitnih operativnih zahtjeva". On će biti pojačanje nosaču zrakoplova USS Carl Vinson. Zasad nema izvješća o mogućoj izravnoj intervenciji SAD-a u napadima na Iran.