Nitko ne zna gdje Iran skriva 400 kg uranija za nuklearnu bombu: 'Imamo problem...'

Bivši zamjenik glavnog direktora za zaštitne mjere Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Olli Heinonen kaže da se zapravo ne zna točno kako stoje stvari vezane za iranski nuklearni program nakon izraelskih napada.

Heinonen navodi da je Izrael vjerojatno nanio značajnu štetu nuklearnim kapacitetima Teherana. Postrojenje u Natanzu "trebat će najmanje godine za oporavak", rekao je za program Today na Radiju 4.

"Mislim da je (postrojenje u Fordowu) isto u vrlo je lošem stanju nakon ovih bombardiranja", navodi.

No ključno pitanje ostaje, kaže Heinonen, o tome gdje Iran drži svoje zalihe "više od 400 kilograma" visoko obogaćenog uranija.

"Ako imaju tajno mjesto, koje ne mora biti jako veliko... i mogu tajno obogaćivati ​​uranij do razine oružja (uranija) bez prisutnosti IAEA-e, onda imamo veliki problem", upozorava Heinonen.

Von der Leyen: Iran je glavni izvor nestabilnosti

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je u nedjelju izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu rekla da je diplomacija u konačnici najbolja karta prema Iranu, ali nije pozvala na trenutačni prekid vatre.

Von der Leyen je rekla da se u telefonskom razgovoru složila s Netanyahuom da "Iran ne bi trebao imati nuklearno oružje, bez ikakve sumnje".

Prethodno je kritizirala izraelske akcije u Gazi, ali je rekla da iransko nepoštivanje UN-ovog nuklearnog nadzornog tijela znači da Izrael "ima pravo braniti se".

"Iran je glavni izvor regionalne nestabilnosti", dodala je.

Von der Leyen trenutačno boravi u Kanadi na samitu G7, gdje će se, kako je rekla, raspravljati o sukobu između Izraela i Irana, uz tekuću rusku invaziju na Ukrajinu.

Isti dronovi pogađaju Ukrajinu i Izrael

"Isti tip dronova i balističkih raketa iranskog dizajna i proizvodnje neselektivno pogađa gradove u Ukrajini i Izraelu. Stoga se s tim prijetnjama treba suočiti zajedno", rekla je.

Podsjetimo, ranije je nuklearni fizičar Tonči Tadić za Danas.hr dao kratku povijest iranskog nuklearnog programa i naveo da je kod Irana i obogaćivanja uranija dosta toga nepoznati i da se radi o "igri mačka i miša" jer se ne zna do kud je Iran stigao u razvoju nukelarnih bombi.

Naime, Iran je imao nekoliko godina za ravoj moguće i tri uranijske bombe.

"Ali to ne možemo znati. Radi se o igri mačke i miša, kao i s izraelskim nuklearnim programom. Iran ima svoj reaktor s teškom vodom u Araku još od 2006. Reaktor s teškom vodom i prirodnim uranijem Iran je napravio zajedno s Rusijom. Iran, ako hoće, može ići prema plutonijskoj bombi. Međutim, to ne rade zato što bi za njezinu uporabu bilo nužno testiranje. Plutonijske bombe treba testirati i zato ne žele riskirati, nego se radije odlučuju za igru mačke i miša s uranijskim nuklearnim programom. Uranski nuklearni program znači da ima centrifuge, a samo sveti Ante može znati je li Iran s centrifugama došao do 10 posto obogaćenja, koliko je dovoljno za nuklearku, ili 90% koliko je dovoljno za bombu", istaknuo je Tadić za Danas.hr.

Dodao je da uranijsku bombu ne treba testirati te da se za nju zna sigurno da "radi". No ni za Izrael se ne zna ima li i što je razvio od nukelarnog arsenala, ali da švedski Institut za istraživanje mira procjenjuje da ima oko 80 nuklearnih bombi, kao i za Sjevernu Koreju. "No to su spekulacije, nitko to ne može potvrditi", rekao je.

Gledajući tako Bliski istok, u situaciji kad neprijatelji jedan o drugom nagađaju imaju li i što od nukelarnog arsenala, radi se zapravo o zastrašivanju i onoj staroj: "Hajde se usudi, pa ćeš vidjeti..."

