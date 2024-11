Tonči Tadić otkrio crni scenarij u slučaju da Putin lansira Sarmat: 'I to bi bilo to'

Vladimir Putin ju je predstavio svijetu 1. ožujka 2018, od milja ga zovu "Sotina 2" aludirajući da je dostojan nasljednik "Sotone 1" ili svojedobno najteže interkontinentalne balističke rakete na svijetu, "Sarmat" može ponijeti od 10 do 15 nuklearnih bojnih glava i gađati bilo koji cilj na Zemlji.

"Sarmat" je jedan od najmoćnijih i najsuvremenijih projektila u arsenalu Rusije, može letjeti preko Južnog i Sjevernog pola, kamuflirati svoje ciljeve i dovoditi neprijatelja u zabludu, može izbjegavati protuzračnu obranu i u samo sat vremena može pogoditi svoje mete i na drugoj strani "Zemlje".

To oružje po nekim izvorima može prouzročiti štetu kao 800 nuklearnih bombi bačenih na Hirošimu. Zašto mnogima prođu trnci samo na "Sarmata" ili "Sotone 2" i je li moguć scenarij da Vladimir Putin stisne "crveni gumb" i lansira ubojitu raketu, komentirao je za Net.hr nuklearni fizičar Tonči Tadić koji je gotovo revoltirano rekao da svako pisanje o Sarmatu ide na ruku Kremlju, a da bi takav potez značio samo jedno: "Nakon toga u Moskvi bi u svom bunkeru preživjeli samo Putin s nekoliko žohara."

Foto: RTL Danas Dr. Tonči Tadić

"Sarmat je opasan i može napraviti puno zla, ali pod jednim uvjetom - ako ne eksplodira pri polijetanju! To mu je inače praksa. Svi zaboravljaju da se u rujnu raketa razletjela pri pokušaju lansiranja i da je ostavila iza sebe krater veličine nogometnog igrališta, a da je eksplozija izbrisala sve u svom krugu od kilometra", bio je rezolutan Tadić propitujući je raketa uopće sposobna bilo što napraviti jer je ne mogu ni sigurno lansirati.

"Dakle, najprije Sarmat mora poletjeti, onda možemo razgovarati o tome koliko zla može napraviti", unio je dozu skepse Tadić u to ima li Rusija zaista u rukama "oružje svih oružja".

Štoviše, naš sugovornik je okrenuo pilu na drugu stranu.

U Rusiji 1600 nuklearnih bojevih glava

"Temeljno je pitanje zapravo zašto Rusi neprekidno moraju proizvoditi nove rakete ako je ruski nuklearni program tako dobar?". Nastavio je da Rusija ima 1600 aktivnih nuklearnih bojnih glava, ali da se potpirujući ovu temu koliko toga ima Rusija zapravo odrađuje vrhunski posao za Kremlj zastrašivanja građana ruskim arsenalom.

"Istovremeno se ne postavlja pitanje koliki je američki, britanski ili drugi nuklearni arsenal? Uvijek se pretpostavlja, iz potpuno sumanutih razloga, da će samo jedna strana mlatiti raketama, a da će druga strana čekati dok rakete padaju. Zapravo, istina je da Zapad može napraviti daleko više zla Rusiji nego Rusija Zapadu, upravo radi distribucije ciljeva", naveo je naš sugovornik.

Ipak je odgovorio kakav bi bio scenarij ako Sarmat uspiju(!) lansirati.

"Pri lansiranju Sarmata to bi popratili sateliti. Istodobno bi se lansirale i rakete prema Rusiji i to u roku od pet do deset minuta. Istina je - ciljevi na Zapadu mogu nestati unutar 10-15 minuta od lansiranja Sarmata, ali bi tada i ciljevi u Rusiji nestali unutar 15-20 minuta. I to je to", rekao je Tadić.

Dakle, prema njegovu mišljenju bi polijetanje projektila s nukelarnim bojevim glavama automatski izazvalo protureakciju Zapada koji bi u roku od nekoliko minuta lansirao svoje nukelarno oružje prema Rusiji.

Ipak, Tadić duboko je uvjeren da ne postoji prava nuklearna prijetnja i da ne postoje te crvene granice koje bi Ruse ponukale da započnu nuklearni rat.

Foto: Profimedia

Kremlj u panici

"Nismo bliže ničemu, nego je ruski režim sve bliže panici jer znaju da ne mogu izaći iz rata onako kako su zamislili. Njihova je svijest da su se zeznuli ulaskom u rat i da će se pojačavati vojna pomoć Ukrajini", rekao je.

Na pitanje, boji li se on kao znanstveni nuklearnog rata, Tadić potpuno uvjereno odgovara: "Ne, ne bojim se nuklearnog rata jer ovo je već 43. ruska nuklearna prijetnja i u svakoj se kaže da je ova 'stvarno' prava. Cijelo vrijeme govori se o da nuklearni rat izgleda tako da Rusija lansira Sarmat ili nešto slično, onda on padne na Zapad, svi se prepadnu i kraj priče. To nije tako. Naime, u trenutku kad kreće napad iz Rusije, nitko na Zapadu ne zna kreće li jedna ili možda 1600 nuklearnih bojevih glava, i zato se preventivno uzvrati punom snagom. A tek ako netko ostane živ, onda se razgovara. Vrijeme je da se počne govoriti, ne što Putin može učiniti nama (Zapadu), nego što se može dogoditi Rusiji u ovakvom scenariju. Ako bi se dogodio opći nuklearni rat, u tom scenariju to bi značilo egzodus Rusije prema Sibiru".

Postavio je pitanje - tko to želi iz ruske perspektive?

"Nije on (Putin op.a) glup, nego želi iskamčiti situaciju u kojoj će prestati ukrajinski otpor i on neprekidno prodaje priču kako je sve to zato što se Ukrajinci i dalje bore i ne žele se predati. A ako bi se slučajno Ukrajinci predali, da bi to onda bilo sve OK", govori Tadić.

'Zgrada s manijakom u prizemlju'

Situaciju u kojoj se svijet nalazi opisao je na vrlo slikovit način pa naveo da bi to bilo isto kao da svi žive u zgradi u čije je prizemlje ušao pomahnitali susjed iz druge ulice.

"I on pljačka, kolje i siluje u stanovima u prizemlju, a mi se bojimo toga da ne bi luđak zapalio cijelu zgradu i govorimo susjedima u prizemlju da s njim nekako komuniciraju kako ne bi svi stradali. To je razina današnje rasprave", kaže Tadić.

Završava rečenicom s početka: "Posljedica lansiranja Sarmata na bilo koji cilj prema Zapadu bila bi ta da da će u Moskvi preživjeti samo Putin s par svojih žohara u bunkeru".

Foto: Profimedia/Shutterstock

Inače, sličan osvrt o Sarmatu Tadić je objavio i na svom Facebooku te završio rečenicom da je "posve zamislivo da neki ruski pravoslavni prota blagoslivlja raketu Sotona i moli nad njom."

