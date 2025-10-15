Tasmanijski vrag uhićen u susjedstvu: Napravio kaos i napao taksista zbog 200 eura

Miljan Đurašinović, bivši MMA borac iz Srbije poznat pod nadimkom Tasmanijski vrag, uhićen je u srijedu u Beogradu zbog sumnje da je sudjelovao u napadu na taksista, javlja Kurir.rs.

Policajci su ga locirali u beogradskom naselju Mirijevo i uhitili ga u stanu kojeg je koristio kao skrovište. Sumnjiči se da su on i još jedan muškarac u noći 10. listopada nakon verbalnog obračuna nasrnuli na taksista. Jedan od njih izvukao je nož i nanio mu lakše tjelesne ozljede.

"U automobil su mi ušla trojica muškaraca. Jedan od njih izašao je ranije, a dvojica su me napala nakon što je vožnja završila. Osjećam se dobro, srećom, ubodna rana nije bila opasna", ispričao je taksist.

Sukob zbog 200 eura

Sukob je navodno izbio zbog novčanice od 200 eura. "Vozio sam ih od Mirijeva do Beograda na vodi. Kad smo stigli, jedan od njih izvadio je 200 eura. Rekao sam da nemam novca da mu vratim ostatak. Pitao sam zašto mi to nisu rekli prije, jer smo prošli stotinu mjenjačnica", prisjetio se taksist.

"Obojica su me udarili rukom u leđa. Izašao sam ispred vozila kako bi se obranio. Jedan je izvadio nož i ubo me u ruku. Pali smo na asfalt, hrvali se. Kad je shvatio da me ne može lako svladati, ustao je i otišao", dodaje taksist, koji je nakon obračuna otišao u bolnicu.

Debeli dosje

Portal Telegraf.rs podsjeća da je Đurašinović već godinama znanac policije te da mu se više puta sudilo zbog nasilničkog ponašanja i nasilja u obitelji. Tako je još 2008. godine, kada je službeno završio svoju MMA karijeru, mačetom napao jednog vlasnika kladionice.

U rujnu 2018. godine uhićen je nakon što je automobilom udario pješaka, a zatim ga više puta udario rukom u glavu. Svega četiri mjeseca kasnije, napravio je kaos u pizzeriji u Novom Sadu. Tada je napao svoju bivšu suprugu pred njenim kolegama, a potom ju je izvukao iz pizzerije i ugurao u svoj Audi A4. Udaljio se u nepoznatom pravcu, ali su ga policajci uhitili nakon nekoliko sati. Zbog nasilja u obitelji sudilo mu se i 2016., nakon što je fizički nasrnuo na tadašnju suprugu i prijetio maloljetnoj djeci.

