Tinejdžera brutalno napalo 12 ljudi: Nožem ubadali u leđa i bedro

Iranac (18) zadobio je teške ozljede nakon što ga je u srijedu navečer u Beču blizu bazena u okrugu Floridsdorf napalo 12 muškaraca.

Prišli su mu oko 20 sati i iznenada ga brutalno izboli nožem. Ubadali su u leđa, gornji dio tijela i bedro, a potom su se dali u bijeg, piše Fenix.

Napadačima nema traga

Policije je odmah krenula u potjeru, ali bez previše uspjeha. Ni nakon gotovo dva dana nisu uspjeli ući u trag osumnjičenicima.

Istragu je preuzeo Bečki državni ured za kriminalističke istrage. Nadaju se da će uspjeti rasvijetliti sve okolnosti stravičnog zločina te utvrditi motiv koji još uvijek nije poznat.

Ozlijeđeni tinejdžer prevezen je u bolnicu na liječenje.

