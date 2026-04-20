ŠNICLA IH POSVAĐALA /

Jedan tukao meso, drugi izgubio živce: Sve krenulo u jako lošem smjeru, stigla policija

Jedan tukao meso, drugi izgubio živce: Sve krenulo u jako lošem smjeru, stigla policija
Foto: Shutterstock

Navodno je susjed pripremao bečki odrezak, ali drugi je mislio da je preglasan

20.4.2026.
10:38
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Nesvakidašnji sukob između susjeda dogodio se u Njemačkoj koji je završio dolaskom policije nakon što je jednom susjedu zasmetalo što drugi "preglasno" lupa meso koje je pripremao za večeru.

Prema priopćenju policije, sve se dogodilo u Geiselhöringu, u okrugu Straubing-Bogen u Bavarskoj kada je 61-godišnji stanar izgubio kontrolu nakon što mu je zasmetala buka koja je nastajala kad je susjed batom tukao meso za bečki odrezak.

Uputio se do susjeda, objavio je Fenix, prvo ga je vrijeđao, a zatim i ošamario.

Napadnuti muškarac nije uzvratio, nego je sve prijavio policiji.

Kada je stigla policija, razdvojili su sukobljene muškarce, a protiv napadača su poklrenuli (pokrenuli) postupak zbog nanošenja tjelesnih ozljeda.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
