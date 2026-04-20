Jedan tukao meso, drugi izgubio živce: Sve krenulo u jako lošem smjeru, stigla policija

Nesvakidašnji sukob između susjeda dogodio se u Njemačkoj koji je završio dolaskom policije nakon što je jednom susjedu zasmetalo što drugi "preglasno" lupa meso koje je pripremao za večeru.

Prema priopćenju policije, sve se dogodilo u Geiselhöringu, u okrugu Straubing-Bogen u Bavarskoj kada je 61-godišnji stanar izgubio kontrolu nakon što mu je zasmetala buka koja je nastajala kad je susjed batom tukao meso za bečki odrezak.

Uputio se do susjeda, objavio je Fenix, prvo ga je vrijeđao, a zatim i ošamario.

Napadnuti muškarac nije uzvratio, nego je sve prijavio policiji.

Kada je stigla policija, razdvojili su sukobljene muškarce, a protiv napadača su poklrenuli (pokrenuli) postupak zbog nanošenja tjelesnih ozljeda.

