Što se to kuha u EU? 'Nijemci žele uspostaviti Četvrti Reich kako bi nas porobili'

Dvije godine prije parlamentarnih izbora u Poljskoj, dva glavna rivala, liberalno-konzervativna vladajuća stranka Građanska platforma (PO) premijera Donalda Tuska i najveća oporbena stranka, desničarska konzervativna Pravo i pravda (PiS) pod vodstvom Jaroslawa Kaczynskog, započele su svoje početne pripreme za izbornu kampanju, piše Deutsche Welle.

Na programskoj konferenciji u Katowicama Kaczynski je proglasio Europsku uniju (EU), kao i Njemačku i Francusku, najvećim prijetnjama suverenitetu Poljske. "Nijemci nam žele oduzeti državu", rekao je Kaczynski ovog vikenda na otvaranju dvodnevnog sastanka. Francuze je optužio za suučesništvo. Europska birokracija, rekao je, čak "gori" za to.

Prema Kaczynskom, Poljaci moraju birati između dvije buduće opcije. Jedna, koju guraju Bruxelles i Berlin, dovela bi do nastanka "hegemonističke države", tvrdio je. "Sve što je započelo nakon Drugog svjetskog rata trebalo bi završiti velikom pobjedom Njemačke u obliku nove imperije", rekao je. Ti planovi, tvrdio je, imali su za cilj osigurati da "sve države EU, osim Njemačke i Francuske, ili prestanu postojati ili izgube svoj suverenitet".

Pax Americana s Trumpom kao spasiteljem

Protuprojekt potječe od američkog predsjednika Donalda Trumpa i naziva se "oružana demokracija". Svaka zemlja, navodi se, mora potrošiti najmanje pet posto svog bruto domaćeg proizvoda na obranu. Ovaj koncept je nova varijanta Pax Americane. "Oni (Amerikanci, op. urednika) ponekad jesu teški, ali ne žele nam oduzeti državu", objasnio je Kaczynski. On sam, kako kaže, ne želi likvidirati EU, već je reformirati kako bi omogućio povratak državnom suverenitetu.

Tusk je kritizirao Kaczynskog označavajući sve kao "djedove gluposti". "Sigurno neću dopustiti nikome da posvađa Poljsku s Europom. Naše je mjesto u Europi", rekao je Tusk.

Njegova Građanska platforma ujedinila se s manjim strankama Nowoczesna (Moderna) i Inicjatywa Polska (Početna Poljska). Obje skupine su prethodno formirale koaliciju s PO-om, ali su do sada zadržale svoju neovisnost. Nova stranka zove se Građanska koalicija KO.

Tusk želi zadržati vlast širokom koalicijom

Tusk je sukob s PiS-om opisao kao "bitku između dobra i zla". "Dobri ljudi su nepobjedivi kada su ujedinjeni", rekao je premijer. Dobro, prema njegovim riječima, pobjeđuje zlo kada je snažno. Kada su dobri ljudi ujedinjeni, mogu postići velike stvari.

Šef vlade optužio je PiS za korupciju i autoritarizam. Sloboda je u pitanju. Tusk vlada Poljskom s koalicijom lijevog centra od prosinca 2023.

Novine Rzeczpospolita pišu da je spajanje s dvije manje stranke koje organizira Tusk samo prvi korak u širem planu zadržavanja vlasti. Premijer planira stvoriti izbornu listu s koalicijskim partnerima Polska2050 i Seljačkom strankom (PSL) kako bi poboljšao šanse za uspjeh proeuropskih snaga.

Program PiS-a

U sukobu dvaju političkih tabora, antinjemački tonovi oduvijek su bili dio programa PiS-a. Na početku ovog zakonodavnog razdoblja, Kaczynski je u parlamentu nazvao Tuska "njemačkim agentom".

Optužio je Njemačku da želi uspostaviti "Četvrti Reich" kako bi porobila Poljsku. Politički promatrači objašnjavaju pojačanu antinjemačku retoriku konkurencijom krajnje desnih stranaka. "Kaczynski je izgubio monopol na desnoj strani političkog spektra", kaže Arkadiusz Gruszczynski iz novina Gazeta Wyborcza.

'Nesreća za Poljsku'

Raste podrška radikalnijim skupinama nacionalističko-libertarijanskoj Konfederaciji Sloboda i Neovisnost (Konfederacja Wolnosc i Niepodleglosc) Slawomira Mentzena i desničarskoj radikalnoj i antisemitskoj Konfederaciji Poljske krune (Konfederacja Korony Polskiej), koja sumnja da su postojale plinske komore u Auschwitzu. "Kaczynski se sve više radikalizira jer raste podrška desnici, ali on od toga nema koristi", objašnjava Boguslaw Chrabota u Rzeczpospoliti.

Kaczynski je Tuskovu vladu opisao kao "nesreću za Poljsku". Tokom dvodnevne rasprave o programu PiS-a u Katowicama predložene su brojne socijalne beneficije, uključujući osnovnu platu i stambenu subvenciju u vrijednosti od 100.000 zlota (oko 23.000 eura) nakon rođenja trećeg djeteta. Na kraju je Kaczynski pozvao na obranu kršćanske civilizacije.

Tusk nudi okladu

U najnovijoj anketi od prošlog petka, KO vodi s 28,4 posto, ispred PiS-a s 23,6 posto. Mentzenovu konfederaciju podržava 10,9 posto ispitanika, dok Braunova konfederacija dobiva 9,4 posto. Sve ostale stranke ostaju ispod praga od pet posto.

Hoće li koncept široke koalicije s jednom izbornom listom uspjeti, ostaje za vidjeti, pišu novine Rzeczpospolita. Desničarski nacionalistički tabor ima snažnog saveznika u predsjedniku Karolu Nawrockom, koji slovi kao pristaša koalicije između PiS-a i Mentzenove konfederacije.

U nedavnom razgovoru s novinarima u Bruxellesu, Tusk je izrazio spremnost da se kladi da će njegova stranka pobijediti na izborima 2027. Međutim, upozorio je da ulozi ne bi trebali biti previsoki.

Politolog Antoni Dudek, jedan od najboljih stručnjaka na poljskoj političkoj sceni, na to kaže: "Građanska koalicija će izgubiti vlast 2027. Prihvatit ću klađenje i predložiti 100 zlota (otprilike 25 eura) kao prikladan iznos", rekao je politolog na online platformi ONET.

POGLEDAJTE VIDEO: Poljaci šokirani ruskim dronovima: 'Prasak, i više nije bilo stana ni krova, sve je uništeno'