Orban oživljava savez od kojeg strahuje Ukrajina? Računa na pomoć ova dva čovjeka

Mađarska želi udružiti snage s Češkom i Slovačkom i unutar Europske unije stvoriti savez "skeptičan prema Ukrajini", izjavio je u utorak za POLITICO jedan od vodećih političkih savjetnika mađarskog premijera Viktora Orbána.

Šef mađarske vlade nada se suradnji s Andrejem Babišem, čija je stranka pobijedila na nedavnim parlamentarnim izborima u Češkoj i slovačkim premijerom Robertom Ficom.

Čvrst politički savez još uvijek je daleko, ali ako se uistinu formira, mogao bi značajno otežati napore EU-a u financijskoj i vojnoj podršci Ukrajini.

'Postat će sve vidljiviji'

"Mislim da će se to dogoditi i da će postati sve vidljiviji", istaknuo je Balázs Orbán, politički direktor mađarskog premijera na pitanje o potencijalnom savezu u Europskom vijeću. Podsjetio je i na takozvanu "Višegradsku četvorku (V4)", skupinu koja se sastojala od Mađarske, Češke, Slovačke i Poljske koja je najaktivnija bila od 2015. do 2021. tijekom migrantske krize.

Podsjetimo, inicijativu je predvodio tadašnji poljski premijer Mateusz Morawiecki, a skupina je promicala obiteljske i pronatalitetne politike te se zalagala za za snažne vanjske granice EU-a i protivila relokaciji migranata između država članica. "Vrlo je dobro funkcioniralo tijekom migrantske krize, tako smo se mogli oduprijeti", ustvrdio je Balázs Orbán.

Savez se raspao nakon sveobuhvatne ruske invazije na Ukrajinu - Poljska je zauzela oštar stav prema agresoru, dok se Mađarska odlučila na suprotan pristup.

Višegradska trojka?

S obzirom na to da trenutačni poljski premijer Donald Tusk čvrsto podupire Ukrajinu, teško je za povjerovati da bi se odlučio na savez s Orbánom. Zato se smatra da bi eventualna nova verzija Višegradske skupine imala tri umjesto četiri članice.

Fico i Babiš pak dijele Orbánovo stajalište o Ukrajini i pozivaju na dijalog s Moskvom umjesto na ekonomski pristanak. Zbog javnog skepticizma prema daljnjoj europskoj pomoći Kijevu, Babiš je bio na udaru kritika. Aktualni češki ministar vanjskih poslova Jan Lipavský ranije je u intervjuu za POLITICO upozorio da bi Europskom vijeću mogao djelovati kao "Orbánova lutka".

Ipak, moglo bi proći dosta vremena prije nego što se formira bilo kakav oblik nove Višegradske skupine. Iako je Fico prije dvije godine osvojio novi mandat, zasad se nije formalno povezao s mađarskim liderom u konkretnim područjima politika. Babiš pak još uvijek nije uspio formirati vladu nakon nedavne izborne pobjede.

