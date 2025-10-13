Mađarski premijer Viktor Orban najavio je na Facebooku da će Sándor Csányi i on danas objaviti nešto o čemu će se raspravljati desetljećima. Nije otkrio nikakve detalje, ali je naglasio da će to biti "događaj od nacionalnog značaja".

"Budite vjerni Mađari djelom a ne samo riječima...", napisao je. Nakon objave "desetljeća" putuje u Sharm el Sheikh.

Dodao je kako ga je predsjednik Donald Trump pozvao da prisustvuje Mirovnom samitu gdje će čelnici SAD-a, Katara, Turske i Egipta potpisati mirovni plan za Bliski istok.

Trump je napravio što je potrebno

"To je veliko postignuće", naglasio je.

Orban je naglasio da je Tramp "uspio napraviti ono što je potrebno", i da, ako Mađarska i njeni saveznici ne podlegnu "sirenskim pjesmama ratnih huškača", isti model stabilizacije može biti primenjen u Ukrajini.

Dodao je da bez obzira na geografski položaj, veličinu zemlje ili ozbiljnost problema, u svijetu postoji mreža mirovnih pokreta koji, bilo da su na Bliskom istoku, Kavkazu ili u Ukrajini, rade u suradnji jedni s drugima.

Mađarska je, prema Orbanu, "ponosni član ove mirovne koalicije, koalicije normalnih ljudi".

