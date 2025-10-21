Poljska zaprijetila: 'Ako Putinov zrakoplov uđe u naš prostor, završit će u Haagu!'

Zrakoplov ruskog predsjednika Vladimira Putina mogao bi prisilno sletjeti ako pokuša letjeti u Mađarsku preko Poljske kako bi se sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, rekao je u utorak poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski.

"Ne mogu jamčiti da neovisni poljski sud neće narediti vladi da otprati takav zrakoplov kako bi Putina predali sudu u Haagu", rekao je Sikorski, piše Kyiv Independent.

"Mislim da je ruska strana svjesna toga", rekao je i dodao da se nada da će zrakoplov koristiti drugu rutu ako želi da se samit održi. Također, poljski ministar nada se da će na samitu sudjelovati i žrtva agresije - Ukrajina.

Sastanak u roku dva tjedna

Izjava slijedi nakon Trumpove najave da planira sastati se s Putinom u Budimpešti kao dio obnovljenih napora za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine. Trump je rekao da bi se sastanak mogao održati u roku od dva tjedna.

Budimpešta je uvjeravala Washington i Moskvu da Putin neće biti uhićen tijekom svog boravka, unatoč nalogu Međunarodnog kaznenog suda (ICC) izdanom za njim u ožujku 2023. zbog ilegalne deportacije ukrajinskih civila, uključujući djecu, u Rusiju.

Mađarska, članica ICC-a, ranije ove godine glasala je za povlačenje iz nadležnosti suda, iako odluka neće stupiti na snagu do sredine 2026. Unatoč tom potezu, Budimpešta je već ugostila druge dužnosnike koje traži ICC, uključujući izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Nije dužna prizemljiti zrakoplov

Bugarski ministar vanjskih poslova Georg Georgiev rekao je da će njegova zemlja otvoriti zračni koridor Putinu ako Moskva to zatraži. Iako je Bugarska također članica ICC-a i zakonski obvezna pritvoriti Putina ako sleti na njezin teritorij, zemlja nije dužna prizemljiti njegov zrakoplov tijekom tranzita.

Mađarska je zemlja bez izlaza na more koja graniči s Austrijom, Slovačkom, Ukrajinom, Rumunjskom, Srbijom, Hrvatskom i Slovenijom. Za svaku zračnu rutu od Moskve do Budimpešte potrebna je dozvola za prelet susjednih zemalja, uključujući Poljsku, Slovačku ili Bugarsku.

Putin je 2024. i 2025. putovao u države članice Međunarodnog kaznenog suda, Mongoliju i Tadžikistan. Obje zemlje odbile su ga uhititi, što je izazvalo kritike EU-a zbog nepoštivanja međunarodnog prava.

