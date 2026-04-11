Što ako Orban izgubi izbore? Ovo je sedam mogućih scenarija nakon sutrašnjih izbora

Mađari u nedjelju glasaju na prijelomnim parlamentarnim izborima koji se pomno prate u Europskoj uniji, Sjedinjenim Državama i Rusiji, ali i šire od toga, a ankete pokazuju da će premijer Viktor Orban i njegova nacionalistička stranka Fidesz izgubiti vlast nakon 16 godina, piše Reuters.

Orban bi izbore mogao izgubiti u korist desnog centra, proeuropske stranke Tisza, koju vodi bivši Orbanov saveznik Peter Magyar.

Donosimo ključne informacije o političkom sustavu Mađarske i pregled mogućih ishoda izbora.

Način glasanja

Mađarski birači izabrat će 199 zastupnika u parlamentu - njih 106 u 106 izbornih jedinica, a preostalih 93 s nacionalnih stranačkih lista i lista etničkih manjina.

Orbanova vlada dala je etničkim Mađarima koji žive u inozemstvu pravo na državljanstvo, a oni mogu glasati za stranačke liste putem pošte.

Prema podacima Nacionalnog izbornog ureda, gotovo 500.000 takvih građana registrirano je za izbore 2026. godine. Velika većina njih tradicionalno podržava Orbanov Fidesz.

Oni koji imaju prijavljeno prebivalište u Mađarskoj moraju glasati osobno, na biračkom mjestu u Mađarskoj ili, ako su u inozemstvu, u jednom od službenih predstavništava Mađarske.

Za ulazak u parlament pojedina stranka mora osvojiti najmanje 5 posto glasova.

Biračka mjesta otvaraju se u nedjelju u 6 sati, a zatvaraju u 19 sati. Rezultati bi trebali biti poznati u nedjelju kasno navečer.

Što se događa nakon izbora?

Predsjednik Tamas Sulyok treba sazvati novi parlament u roku od 30 dana od izbora, što će se vjerojatno dogoditi u svibnju. Godine 2022. izbori su održani 3. travnja, a novi parlament sastao se 2. svibnja.

Premijera bira parlament jednostavnom većinom glasova. Predsjednik Mađarske predlaže kandidata za premijera, obično kandidata pobjedničke stranke, a parlament potom glasuje o tom prijedlogu.

Ako parlament ne izabere predloženu osobu, predsjednik u roku od 15 dana predlaže novog kandidata.

Ako parlament ponovno ne izabere premijera, predsjednik može raspustiti parlament i raspisati nove izbore.

Koji su mogući ishodi izbora?

Think tank Political Capital sa sjedištem u Budimpešti u petak je iznio moguće scenarije:

Dvotrećinska većina Fidesza: To bi omogućilo Fideszu da dodatno preoblikuje institucije bez ograničenja, a institucionalna autonomija u Mađarskoj dodatno bi oslabila.

Uvjerljiva većina Fidesza: Takva većina omogućila bi nastavak sadašnjih politika, pri čemu bi vanjska politika vjerojatno ostala uglavnom nepromijenjena.

Tijesna većina Fidesza: To bi stvorilo novu i neizvjesnu političku situaciju, s krhkom ravnotežom moći i povećanim pritiskom oporbe.

Dvotrećinska većina Tisze: To bi omogućilo duboke institucionalne reforme i novoj vladi dalo prostor za restrukturiranje ključnih institucija.

Uvjerljiva većina Tisze: Omogućila bi ograničene, ali značajne promjene, ali ne bi osigurala snažan pravni mandat za duboke institucionalne reforme. Politička dinamika ostala bi napeta.

Tijesna većina Tisze: To bi stvorilo nestabilnu i rizičnu situaciju upravljanja, s krhkom ravnotežom moći. Rezultati izbora mogli bi biti osporeni, što bi moglo dovesti do masovnih prosvjeda.

Bez jasnog pobjednika: Zastoj bi doveo do fragmentirane političke scene, u kojoj nijedan ključni akter ne može sam formirati stabilnu vladu. Krajnje desna stranka Mi Hazank (Naša domovina) mogla bi postati presudan čimbenik, a formiranje koalicija moglo bi biti neizvjesno i dugotrajno.

