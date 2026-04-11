'Sudnji dan' čovjeka s nekoliko lica: Po anketama gubi, ali sutra je baš sve moguće

Za malo kojeg političara u Europskoj uniji se može reći da je toliko osebujan, koliko je to mađarski premijer Viktor Orban - čovjek koji se inati Bruxellesu, prijateljuje s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i šuruje s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Gospodin Veto" - kako ga Europljani zovu jer koristi ovaj instrument u tolikoj mjeri da je EU počeo razmišljati o ukidanju vlastitog načela jednakosti svih članica - poznato je 'lice s naslovnice' i izvan Mađarske u kojoj vlada već 16 godina. Uoči parlamentarnih izbora koji se u Mađarskoj održavaju ove nedjelje, prašina koju Orban diže svakom svojom novom rečenicom teško da se i vatrogasnim šmrkom može posplahnuti.

Čovjek koji žulja Europsku uniju predanom strašću kamenčića u cipeli, uspio je doista nemoguće: ugurati Mađarsku u politički ring teške kategorije, kojem čak i EU rubno pripada. Doduše, valja priznati da je interes Rusije i SAD-a za Mađarsku u većoj mjeri rezultat Orbanove ambiciozne inatljivosti nego geostrateške važnosti njegove zemlje.

Ali možda baš zato što prkosi onom ambicijom kojom se drugi dodvoravaju, Viktor Orban pokazao se kao "korisna budala" za Trumpa podjednako koliko i za Putina. I dok Trump Orbana koristi kao svrdlo na steroidima kako bi plesao po živcima europskih saveznika, Putin ulogu mađarskog premijera vidi nešto praktičnije: kao aktivnog sabotera pomoći Ukrajini u ratu, ambasadora sankcionirane ruske nafte i prislušni uređaj za politička šaputanja na hodnicima europskih institucija.

Nije stoga tajna da čelnici EU-a, uoči mađarskih izbora, jednako strastveno priželjkuju Orbanov pad koliko Orban priželjkuje Europu ovisnu o ruskim energentima i američkoj slobodnoj interpretaciji demokracije.

Izborni trikovi na terenu

Ankete u Mađarskoj sugeriraju da Unija i Orbanovi sugrađani misle isto. Posljednja od petka, objavljena u novinama Nepszava, govori da Magyarova stranka desnog centra Tisa uživa podršku 52% ispitanika, dok Orbanov vladajući Fidesz podržava njih 39%.

Međutim, ankete su jedno, a situacija na terenu drugo. S terena stižu vijesti da Orban lukavim manevrima osigurava pobjedu na izborima. Primjerice, poznato je da je 2014. i 2018. osvojio parlamentarnu većinu s manje od polovice glasova zahvaljujući izbornom okviru koji se smatra naklonjen Fideszu. Par godina ranije, naime, podijelio je zemlju u 106 izbornih jedinica koje se razlikuju po veličini tako da to ide u korist vladajućoj stranci. Te razlike u veličini krše standarde Ureda za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi. Međutim, Orbanova administracija opravdala je tu neujednačenost "demografskim promjenama".

Orbanovu stranku optužuje se i za organizaciju "biračkog turizma", a tvrdi se da svoju premoć crpi i iz bliske dijaspore u koju je uložio stotine milijuna eura, a koja sa svojih 500.000 birača može činiti značajnu prevagu na mađarskim izborima. Treba ipak naglasiti, ovo nisu Orbanovi patenti već dobro prokušani izborni recepti i u drugim zemljama.

U prilog Orbanu ide i snažna podrška američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovih najviše rangiranih dužnosnika, o čemu smo već ranije pisali.

Orbanovo europsko nasljeđe

No, recimo da Orban izgubi na ovogodišnjim parlamentarnim izborima. Mađarska se možda može preko noći vratiti u "europsko sedlo" - dobiti pristup zamrznutim sredstvima iz europskih fondova i zauzvrat otključati financijsku injekciju za Ukrajinu - ali mađarskoj oporbi, koja u tom slučaju stupa na scenu u začetcima jedne od najvećih ekonomskih kriza u novijoj povijesti, trebat će vremena da zemlju strukturno vrati s periferije demokracije na zdrave demokratske postavke.

Naime, Orban koji je Mađarsku u Europskoj uniji promovirao kao "čuvaricu suvereniteta" koji stoji nasuprot "federalističkim trendovima" Bruxellesa, nije se libio taj isti suverenitet uskraćivati unutar vlastite zemlje. Počevši od zakona o medijima, preko izmjena pravosudnog sustava pa i samog Ustava, Orban je posebnu pažnju posvetio kako bi ograničavao medijske i slobode LGBTQ+ građana, slobodu kretanja i neovisnost pravosuđa.

Činio je to gotovo planski, sve dok na zemlju nije navukao bijes Europskog suda, a zatim i blokadu milijardi eura iz kohezijskih i drugih fondova. Međutim, umjesto da to shvati kao poticaj na zaokret prema demokraciji, Orban se specijalizirao za taktiku 'Pamti pa vrati', ali okolnim putem - preko leđa Ukrajine. A upravo u odnosu prema Ukrajini, mađarski je premijer zacementirao svoju ulogu nemogućeg suradnika u Bruxellesu.

Tako će se, osim blokade pomoći Ukrajini u vrijednosti od 90 milijardi eura, pamtiti i njegovo protivljenje sankcijama Rusiji, odbijanje zaključaka Europskog vijeća o podršci Ukrajini, svađe s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, drama oko isporuke ruske nafte kroz oštećeni naftovod Družba, kao i uvrede na račun Hrvatske uz tvrdnje da odbijamo suradnju i iznosimo lažne tvrdnje o kapacitetima Jadranskog naftovoda.

Međutim, kap koja će Europi preliti čašu je drskost Orbanove administracije da informacije iznesene u europskim političkim krugovima ležerno komentira s - Rusijom.

Orbanovi pristalice, naravno, ništa od navedenog ne vide kao mane. Upravo suprotno, Orban gotov u maniri predanog križara 'gine' za nacionalne interese svoje zemlje gotovo jednako srčano kao što to rade i neki njegovi podjednako osebujni politički kolege poput srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, slovačkog premijera Roberta Fica i bivšeg poljskog premijera Mateusza Morawieckija.

Gjenero: 'Nemoguće je govoriti o jednom Orbanu'

Međutim, ne treba misliti da je sve crno. Dugi niz godina Orbanove vlasti, a možda i nastavak te vlasti, sugeriraju da mađarski političar zna što radi ili da barem tako misle njegovi građani. Po čemu je Viktor Orban do sada ostavio neizbrisivi trag, kako politički tako i karakterno, upitali smo i političkog analitičara Davora Gjenera koji kaže - nemoguće je govoriti o jednom Orbanu.

"Njegova je transformacija tokom dugačke političke karijere tako velika, da kao da se ne radi o istom političkom akteru", kaže Gjenero. "On se tokom svoje karijere, koju je započeo kao postkomunistički političar, s Fidesz-om prešao put od liberalne demokracije, preko umjerenog desnog centrizma, do suverenističkog "liberalnog” populizma. Sam je ustvrdio da je češće svoju stranku vodio na izbore iz opozicije, nego iz vladajuće pozicije, ali je, kao nitko drugi, čak 5 mandata bio na čelu izvršne vlasti", kaže analitičar za net.hr.

Orban je, napominje Gjenero, bitno osnažio Mađarsku. Uspostavio je velik utjecaj zemlje u regiji, iskoristio članstvo u EU-u i Schengenu da bi uspostavio velik utjecaj zemlje na mađarsku nacionalnu zajednicu u Slovačkoj i Rumunjskoj te ojačao utjecaj Mađara u Vojvodini, a uspostavio je i snažan energetski utjecaj u Srednjoj Europi.

"Sve su to posljedice konzistentnih sustavno vođenih politika, bez obzira kako te politike netko vrednuje", napominje Gjenero.

Orban, nastavlja analitičar, nije Aleksandar Vučić ili neki standardni istočnoeuropski proruski populist.

"On je ozbiljan donosilac političkih odluka. Za njega ovi izbori nisu pitanje života ili smrti. Ako izgubi, on će ostati jedan od najvažnijih aktera u parlamentarnoj areni, šef velike konsolidirane političke grupacije, povezane sa snažnim kapitalskim zaleđem", kaže Gjenero koji smatra da bi mandat u opoziciji za Viktora Orbana bio samo prilika za rekonsolidaciju stranke nakon 16 godina vlasti, i to u vrijeme kad Mađarsku, ali ne samo nju, očekuje ozbiljna recesija i veliki ekonomski izazovi.

"Čini se da su i administracija predsjednika Trumpa i totalitarni režim Vladimira Putina više zainteresirani za to da Orban "pod svaku cijenu" ostane na vlasti u Mađarskoj, nego što je za to zainteresiran on sam", zaključuje analitičar Gjenero.

