Grad od 15 milijuna ljudi ostaje bez vode? 'Ovakve stvari ne nastaju preko noći'

Glavni grad Irana odbrojava dane kada će voda presušiti i kada će slavine ostati suhe. Rezervoari koji opskrbljuju 15 milijuna ljudi, koji žive u Teheranu, gotovo su prazni. Brana Karaj, koja je zaslužna za opskrbu četvrtine pitke vode, puna je samo osam posto.

U nekim područjima je već uvedena redukcija vode, čime se smanjio protok iz slavina ili je čak potpuno zaustavljen preko noći.

Predsjednik Masoud Pezeshkian pozvao je ljude da štede vodu jer će se u protivnom grad, ili barem neki njegovi dijelovi, morati evakuirati.

Najsušnije razdoblje u posljednjih 50 godina

Situacija je takva da bi kiše trebale početi padati u jesen nakon vrućeg i suhog iranskog ljeta.

No, prema Nacionalnom centru za meteorologiju zemlje, razdoblje između rujna i studenog je bilo najsušnije u posljednjih 50 godina, s padalinama 89 posto ispod dugoročnog prosjeka.

Kombinacija niskih oborina i visokih temperatura traje više od pet godina, ostavljajući zemlju isušenu.

Stanovništvo se udvostručilo

Vrijeme i klimatske promjene nisu jedini uzrok teheranske krize s vodom.

Prema Centru za strateške i međunarodne studije, populacija metropolitanskog područja Teherana gotovo se udvostručila s 4,9 milijuna iz 1979. godina, na 9,7 milijuna danas.

No, potrošnja vode je rasla još brže, čak četverostruko, s 346 milijuna kubičnih metara 1976. godine na 1,2 milijarde kubičnih metara.

Trebat će desetljeća da se ponovo napuni

Kako bi nadopunio zalihe iz rezervoara, Teheran je morao posegnut za prirodnim podzemnim akviferima, koji posljednjih godina opskrbljuju između 30 i 60 posto vode u slavini. No, to stavlja grad u izravnu konkurenciju s poljoprivrednicima koji koriste vodu za navodnjavanje usjeva.

Razine vode oko Teherana padaju za 101 milijun kubičnih metara godišnje. To je voda koja se nakupljala tijekom mnogih desetljeća kiša, i potrebno je barem jednako toliko vremena da se ponovo napuni.

Foto: Profimedia

"Vodni bankrot"

Profesor Kaveh Madani, bivši zamjenik šefa iranskog ministarstva okoliša, a sadašnji direktor Instituta UN-a za vodu, okoliš i zdravljem rekao je da je kronično loše upravljanje prirodnim resursima dovelo do onoga što naziva "vodnim bankrotom".

"Ovakve stvari ne nastaju preko noći", rekao je Madani. Nadodao je da su one rezultat desetljeća lošeg upravljanja, nedostataka predviđanja, pretjeranog oslanjanja i lažne sigurnosti u to koliko infrastruktura i inženjerski projekti mogu učiniti u zemlji koja je relativno siromašna vodom.

Ministri vlade za nestašicu vode krive klimatske promjene, curenje vode iz cijevi i dvanaestodnevni rat s Izraelom.

Oskudica vode

Teheran nije jedini. Cape Town u Južnoj Africi je prije osam godina jedva izbjegao da slavine presuše zahvaljujući gradskim naporima i uštedi vode.

Pridružuje im se i London. Iako iako poznat po kiši, njegova opskrba vodom nije pratila rast populacije i ogromnu potražnju.

