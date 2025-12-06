Snažan potres pogodio Grčku, stanovnici uznemireni: 'Jaka tutnjava, a onda se počela kuća tresti'

Potres magnitude 4,8 pogodio je u subotu grad Kalávrytu u Grčkoj, izvijestio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ), prenosi Reuters.

Euromediteranski seizmološki centar (EMSC) javlja da je epicentar potresa zabilježen na dubini od 10 kilometara. Prva izvješća navela su magnitudu 6,3, no naknadno je korigirana jačina potresa.

Svjedočanstva iz Grčke

Korisnici aplikacije Euromediteranskog seizmološkog centr (EMSC) u brojnim komentarima opisali su večerašnji potres.

"Prvo tutnjanje, a zatim se kuća počela tresti" napisao je jedan od svjedoka potresa na EMSC-u. "Srećom, pločice su ostale na mjestu. Epicentar je, čini se, bio u selu Kouteli kod Kalavryte" dodao je drugi.

"Tutnjava, a zatim podrhtavanje kuće — vrlo jako, u dva dijela… Nakon nekoliko sekundi još jedan." "Prilično jak i s trajanjem.

