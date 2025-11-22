Bujica odnosi aute, tone blata blokiralo policiju: Snažno nevrijeme pokrenulo klizišta!

Jako nevrijeme s obilnom kišom prouzročilo je štetu u mnogim mjestima na sjeverozapadu Grčke, prema izvješćima u subotu.

Podrumi i prizemlja kuća poplavljeni su, automobile je odnosila bujica, a ceste su blokirane klizištima.

Oko 280 milimetara kiše je palo unutar nekoliko sati na području oko grada Janjine na sjeverozapadu zemlje, rekla je grčka meteorološka služba.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Teško je pogođen turistički otok Krf

"Selo Karusades, u kojem živi 2000 ljudi, odsječeno je od ostatka svijeta. Čak je i policijska postaja blokirana tonama blata", kazao je načelnik općine Sjeverni Krf za novine Katimerini.

Rekao je da se dužnosnici sada nadaju dolasku radnih strojeva iz drugih dijelova države kako bi uklonili zemlju.

Κέρκυρα: Εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία - Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ στο νησί - Καστοριά: Υπερχείλισε ο Αλιάκμονας στο Νεστόριο #OPENnewe pic.twitter.com/dOrDKC1Ax4 — OPEN News (@OpenNewsGr) November 21, 2025

Mnoge ceste na otoku su blokirane ili uništene, a škole će u ponedjeljak ostati zatvorene.

Očekuje se da će kiša nastaviti padati u pogođenoj regiji u subotu, ali ne u toliko velikoj mjeri.

Na sjeveru Krfa je 2023. izbio velik šumski požar. Meteorolozi vjeruju da su trenutne poplave znatno gore nego ranije jer nema vegetacije koja bi zadržala blato i kamenje.

POGLEDAJTE VIDEO: Kaos diljem obale: Potopljeni brodovi i brodice, kuće se branile zečjim nasipima