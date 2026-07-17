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Potres od 7,3 uzdrmao jug Meksika: Izdano hitno upozorenje na tsunami

Potres od 7,3 uzdrmao jug Meksika: Izdano hitno upozorenje na tsunami
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Foto: Yuri CORTEZ/AFP/Profimedia

Nakon glavnog udara zabilježen je niz naknadnih potresa, među kojima i nekoliko magnitude između 5 i 6

17.7.2026.
22:15
Hina
Yuri CORTEZ/AFP/Profimedia
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Snažan potres magnitude 7,3 pogodio je u petak priobalje južne meksičke savezne države Chiapas, u blizini granice s Gvatemalom, podrhtavanje tla osjetilo se i u Gvatemali i Salvadoru.

Potres od 7,3 uzdrmao jug Meksika: Izdano hitno upozorenje na tsunami
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Prema prvim informacijama vlasti, nema izvješća o žrtvama ni većoj materijalnoj šteti.

Američki geološki institut (USGS) naknadno je korigirao procjenu potresa na magnitudu 7,3 i dubinu od 15,2 kilometra.

Izdano upozorenje za tsunami

Američki sustav za upozoravanje na tsunami upozorio je da su valovi mogući uz obale unutar 300 kilometara od epicentra.

Prema procjenama, razina mora mogla bi se na pojedinim dijelovima obale Meksika i Gvatemale podići između 0,3 i jednog metra.

Meksički ministar mornarice Raymundo Morales rekao je da se ne očekuje porast razine mora veći od pola metra, ali je građanima preporučio da se privremeno udalje s plaža.

"Ne očekujemo ozbiljniji utjecaj na pomorski promet. Na pojedinim plažama razina mora mogla bi porasti do pola metra zbog učinka cunamija izazvanog potresom", rekao je Morales.

Nakon glavnog udara zabilježen je niz naknadnih potresa, među kojima i nekoliko magnitude između 5 i 6.

PotresMeksiko
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