Potres od 7,3 uzdrmao jug Meksika: Izdano hitno upozorenje na tsunami

Snažan potres magnitude 7,3 pogodio je u petak priobalje južne meksičke savezne države Chiapas, u blizini granice s Gvatemalom, podrhtavanje tla osjetilo se i u Gvatemali i Salvadoru.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Prema prvim informacijama vlasti, nema izvješća o žrtvama ni većoj materijalnoj šteti.

Američki geološki institut (USGS) naknadno je korigirao procjenu potresa na magnitudu 7,3 i dubinu od 15,2 kilometra.

🇲🇽 Terrifying footage shows buildings swaying violently after a powerful 7.4-magnitude earthquake struck off Mexico's Pacific coast. https://t.co/KiVbwC9G0g pic.twitter.com/WjmcGeguGC — Political Pen (@politicalpen_) July 17, 2026

Izdano upozorenje za tsunami

Američki sustav za upozoravanje na tsunami upozorio je da su valovi mogući uz obale unutar 300 kilometara od epicentra.

Prema procjenama, razina mora mogla bi se na pojedinim dijelovima obale Meksika i Gvatemale podići između 0,3 i jednog metra.

🚨 BREAKING: 7.4 magnitude earthquake just slammed the coast of Chiapas, Mexico - felt hard in Guatemala and El Salvador.



People are pouring out of buildings in Guatemala right now.



Watch the chaos unfold 👇 pic.twitter.com/7zgCbpGAa5 — Predictivemoney (@Predictivemoney) July 17, 2026

Meksički ministar mornarice Raymundo Morales rekao je da se ne očekuje porast razine mora veći od pola metra, ali je građanima preporučio da se privremeno udalje s plaža.

"Ne očekujemo ozbiljniji utjecaj na pomorski promet. Na pojedinim plažama razina mora mogla bi porasti do pola metra zbog učinka cunamija izazvanog potresom", rekao je Morales.

Nakon glavnog udara zabilježen je niz naknadnih potresa, među kojima i nekoliko magnitude između 5 i 6.