U Puli napadnut gitarist KUD Idijota: 'Mlatili su mene i ženu, udarali rukama i nogama'
Legendarni vođa KUD Idijota brutalno pretučen nakon što je turiste upozorio na bacanje smeća
Saša Milovanović (63), poznatiji kao Sale Veruda, legendarni vođa sastava KUD Idijoti, skupa sa suprugom Martinom (42) napadnut je u četvrtak navečer usred Pule. Napad se dogodio nakon što je Milovanović upozorio grupu engleskih mladića da ne razbacuju smeće i kutije po ulici. Glazbenik već godinama u Puli prodaje ploče i CD-ove te je više puta svjedočio ružnom ponašanju prolaznika.
'Natečen mi je gležanj, pun sam masnica i poderali su mi majicu'
"To nije prvi put. Ja sa štanda odlazim među zadnjima i više sam puta vidio da prolaznici razbacuju uredno složene ambalaže ispred trgovina. Prolaze divljaci i šutiraju kutije i raznu ambalažu", ispričao je za portal Istra24.
"Sinoć sam vidio sličnu situaciju. Oko ponoći ispred lokalnog marketa, gdje ima najviše ambalaže, prošla je jedna grupa iz smjera Foruma i sve su išutirali. Martina je u tom trenutku išla do Old City bara i iz daljine ih upozorila da prestanu. Kakvo je to ponašanje, dođeš u tuđu zemlju na odmor i onda rasturaš po cesti. Na to sam i ja prišao i rekao ima da stanu ili da zovem policiju", ispričao je dalje.
Legendarni glazbenik zatim je naveo kako su ga fizički napali i udarali nogama i rukama te da su mu poderali majicu. Naglasio je i da je izgledao jako loše kada je stigla policija, imao je natečen zglob i bio pun masnica. Napali su i njegovu suprugu Martinu, a skupa su se pokušali braniti kako god su mogli.
"Stvarno nisam očekivao takvu njihovu reakciju. Napali su me, nogama, rukama, pun sam modrica i ogrebotina, otečen mi je zglob, majica potrgana... Baš sam ružno izgledao kad je došla policija. Divljaci su otišli i onda su se dvojica vratili i napali mene i Martinu dok smo sjedili na klupicama. Počeli su nas mlatili, branili smo se kako smo znali i umjeli, ali onda su izašli susjedi i dali se u potjeru za napadačima", govori.
"Možda se radi o Englezima koji su bili frustrirani gubitkom utakmice", rekao je Sale dodajući da nije išao u bolnicu. Policija je za spomenuti portal dala i izvještaj u kojem su naglasili da su počinitelji pobjegli s mjesta događaja, ali da policijski službenici provode kriminalističko istraživanje i utvrđuju okolnosti događaja.
Policija provodi istragu
"Obavještavamo vas kako je pulska policija zaprimila prijavu da je 17. srpnja oko 1 sat nekoliko muških osoba u Ulici Sergijevaca udaralo u kante za smeće, a pritom su i vikali, tako da ih je 63-godišnjak upozorio na ponašanje. Osobe su ga napale, udarajući ga po tijelu rukama i nogama, nakon čega su pobjegle s mjesta događaja, no ubrzo su se vratile i ponovno počele udarati starijeg muškarca.
Kako bi ga pokušala obraniti od napada, među njih je stala 42-godišnjakinja, no počinitelji su udarili i nju. Počinitelji su pobjegli s mjesta događaja, a policijski službenici provode kriminalističko istraživanje i utvrđuju okolnosti događaja", navodi policija u svom odgovoru.