U Puli napadnut gitarist KUD Idijota: 'Mlatili su mene i ženu, udarali rukama i nogama'

Saša Milovanović (63), poznatiji kao Sale Veruda, legendarni vođa sastava KUD Idijoti, skupa sa suprugom Martinom (42) napadnut je u četvrtak navečer usred Pule. Napad se dogodio nakon što je Milovanović upozorio grupu engleskih mladića da ne razbacuju smeće i kutije po ulici. Glazbenik već godinama u Puli prodaje ploče i CD-ove te je više puta svjedočio ružnom ponašanju prolaznika.

'Natečen mi je gležanj, pun sam masnica i poderali su mi majicu'

"To nije prvi put. Ja sa štanda odlazim među zadnjima i više sam puta vidio da prolaznici razbacuju uredno složene ambalaže ispred trgovina. Prolaze divljaci i šutiraju kutije i raznu ambalažu", ispričao je za portal Istra24.

"Sinoć sam vidio sličnu situaciju. Oko ponoći ispred lokalnog marketa, gdje ima najviše ambalaže, prošla je jedna grupa iz smjera Foruma i sve su išutirali. Martina je u tom trenutku išla do Old City bara i iz daljine ih upozorila da prestanu. Kakvo je to ponašanje, dođeš u tuđu zemlju na odmor i onda rasturaš po cesti. Na to sam i ja prišao i rekao ima da stanu ili da zovem policiju", ispričao je dalje.

Legendarni glazbenik zatim je naveo kako su ga fizički napali i udarali nogama i rukama te da su mu poderali majicu. Naglasio je i da je izgledao jako loše kada je stigla policija, imao je natečen zglob i bio pun masnica. Napali su i njegovu suprugu Martinu, a skupa su se pokušali braniti kako god su mogli.

"Stvarno nisam očekivao takvu njihovu reakciju. Napali su me, nogama, rukama, pun sam modrica i ogrebotina, otečen mi je zglob, majica potrgana... Baš sam ružno izgledao kad je došla policija. Divljaci su otišli i onda su se dvojica vratili i napali mene i Martinu dok smo sjedili na klupicama. Počeli su nas mlatili, branili smo se kako smo znali i umjeli, ali onda su izašli susjedi i dali se u potjeru za napadačima", govori.

"Možda se radi o Englezima koji su bili frustrirani gubitkom utakmice", rekao je Sale dodajući da nije išao u bolnicu. Policija je za spomenuti portal dala i izvještaj u kojem su naglasili da su počinitelji pobjegli s mjesta događaja, ali da policijski službenici provode kriminalističko istraživanje i utvrđuju okolnosti događaja.

Policija provodi istragu

"Obavještavamo vas kako je pulska policija zaprimila prijavu da je 17. srpnja oko 1 sat nekoliko muških osoba u Ulici Sergijevaca udaralo u kante za smeće, a pritom su i vikali, tako da ih je 63-godišnjak upozorio na ponašanje. Osobe su ga napale, udarajući ga po tijelu rukama i nogama, nakon čega su pobjegle s mjesta događaja, no ubrzo su se vratile i ponovno počele udarati starijeg muškarca.

Kako bi ga pokušala obraniti od napada, među njih je stala 42-godišnjakinja, no počinitelji su udarili i nju. Počinitelji su pobjegli s mjesta događaja, a policijski službenici provode kriminalističko istraživanje i utvrđuju okolnosti događaja", navodi policija u svom odgovoru.