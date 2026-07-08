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'PREPALA SAM SE' /

Potres na samoj granici sa Slovenijom: 'Jako se čulo, već sam bila spremna istrčati van iz kuće'

Potres na samoj granici sa Slovenijom: 'Jako se čulo, već sam bila spremna istrčati van iz kuće'
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Foto: Screenshot EMSC

'Potres koji je trajao približno 3 do 4 sekunde. Osjetio se kao dvostruki udar', napisao je jedan korisnik na stranici EMSC-a

8.7.2026.
20:01
danas.hr
Screenshot EMSC
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Potres magnitude 2,3 zatresao je tlo na samoj granici Hrvatske i Slovenije u 19.37 sati. 

EMSC je na svojim stranicama objavio da je epicentar potresa bio 55 kilometara jugozapadno od Zagreba, a na njihovom X profilu (bivšem Twitteru) stoji da je epicentar bio 18 kilometara sjeverozapadno od Karlovca.

 

Kako nam javlja čitateljica, potres se osjetio na cijelom pograničnom području uz Sloveniju, osobito u općinama Žakanje, Kamanje i Ribnik - u Karlovačkoj županiji.

"Izrazito jako se čulo, ne pamtim kada je bio tako jak potres. Već sam bila spremna istrčati van iz kuće", kaže nam čitateljica i dodaje: "Stvarno sam se prepala, nisam znala što se događa."

"Potres koji je trajao približno 3 do 4 sekunde. Osjetio se kao dvostruki udar", napisao je jedan korisnik na stranici EMSC-a. 

PotresPotres ZagrebPotres SlovenijaMagnituda
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