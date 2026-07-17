Za mjesec dana puni 55, ali nitko joj ne bi dao te godine: Pokazala zavidnu figuru pokraj bazena

Meksička pjevačica i glumica Thalia (54), jedna od najvećih latinoameričkih zvijezda, ponovno je oduševila svoje milijunske pratitelje na Instagramu. Pozirajući uz bazen, pokazala je zavidnu figuru u 55. godini života.

Godina ispunjena uspjesima

Pjevačica je u travnju objavila svoj 22. studijski album "Todo Suena Mejor En Cumbia", posvećen cumbia žanru koji njeguje još od 90-ih, a na albumu se našla i obrada ABBA-inog hita "Dancing Queen". Iste godine, u travnju, uručena joj je i prestižna nagrada "Icon Award" na svečanosti Billboard Women in Music, gdje je prepoznata kao ikona glazbene industrije. Tom je prigodom izvela mješavinu svojih hitova "Piel Morena" i "Amor a la Mexicana". Već u veljači je po četvrti put vodila dodjelu nagrada Premio Lo Nuestro, potvrdivši svoj status jedne od najutjecajnijih osoba u latino glazbi.

Obožavatelji iz cijelog svijeta obasuli su je komplimentima poput "kraljica" i "prelijepa". Mnogi su se, dirnuti njezinom pojavom, prisjetili i njezine kultne uloge u telenoveli "Marimar", nazivajući je "vječnom Marimar", što dokazuje da njezin zvjezdani status ne blijedi ni nakon više od tri desetljeća na sceni.