Nestala tijela prevoze u kamionima za sladoled i meso: 'Unutra su leševi toliko slijepljeni...'

Jednoga četvrtka ovoga siječnja, u srednje velikom iranskom gradu, telefon liječnika Ahmadija (ime promijenjeno za potrebe teksta) je počeo zvoniti. Njegove kolege na lokalnim hitnim prijemima su se zabrinule.

Cijeli tjedan ljudi su izlazili na ulice Irana, a policija ih je dočekivala s palicama i zračnim puškama. Uz liječenje, njihove ozljede ne bi trebale biti preozbiljne. No, osoblje hitne pomoći vjerovalo je da mnogi ranjeni mladi izbjegavaju bolnice, prestravljeni ako se registriraju u bolnici biti uhićeni.

Tiho su Ahmadi (koji želi ostati anoniman zbog straha od odmazde) i njegova supruga počeli liječiti pacijente na lokaciji izvan iranskog vladinog bolničkog sustava. Upozoreni lokalnom mrežom glasina, ranjeni su hrlili k njima. Uglavnom su dolazili s površinskim posjekotinama koje su liječili šavovima i antibioticima. Kako je četvrtak dan odmicao, sve više i više ih je pristizalo na šivanje.

Foto: Afp/afp/profimedia

Teške ozljede

Idućeg dana sve se promijenilo. Prosvjednici su nastavili dolaziti, ali njihove ozljede bile su puno ozbiljnije - upucani su izbliza, neki su imali teške ubodne rane. Pogođeni su bili u prsa, oči, genitalije. Za mnoge su te ozljede bile kobne.

Ahmadi je bio šokiran da je više od 40 ljudi ubijeno samo u njegovom malom gradu, ali s nemogućnošću pristupa internetu, nitko nije znao kakva je stvarna situacija u cijeloj zemlji. Kako bi je sastavio, Ahmadi je okupio mrežu s više od 80 medicinskih stručnjaka u 12 od 31 iranske provincije koji su podijelili iskustva.

Njihove ispovijesti, koje su podijelili za Guardian, ali i izvještaji iz mrtvačnica i groblja otkrivaju goleme razmjere nasilja tijekom državne represije u Iranu.

Ahmadi i njegovi kolege oklijevaju dati brojke o žrtvama, ali se slažu: "Svi javno dostupni brojevi o smrtnim slučajevima su itekako podcijenjeni".

Procjenjuje se da broj mrtvih premašuje 30.000, što je puno više od službene verzije.

"Službeno registrirani smrtni slučajevi povezani s represijom vjerojatno čine manje od 10 posto stvarnog broja poginulih", navodi liječnik.

Deseci tisuća mrtvih?

Iranska vlada priznala je više od 3000 smrtnih slučajeva, a američka organizacija HRANA (Human Rights Activists News Agency), čiji su podaci bili pouzdani tijekom prethodnih obračuna, kaže da je potvrdila više od 6.000 mrtvih. Još je više od 17.000 zabilježenih smrtnih slučajeva koji su pod istragom, što daje mogući ukupan broj od oko 22.000. Druge procjene liječnika izvan Irana sugeriraju brojku od 33.000 ili više.

Svjedočanstva iz mrtvačnica, groblja i bolnica diljem zemlje otkrivaju usklađene napore vlasti da prikriju pravi broj žrtava: tijela se prevoze u kombijima za sladoled i kamionima za meso, mrtvi se brzo pokapaju, a stotine tijela očito nestaju iz iranske mreže forenzičkih ustanova, piše Guardian u analizi.

"Na rubu sam psihološkog sloma. Masovno ubijaju ljude. Nitko ne može zamisliti... Vidio sam samo krv, krv i krv", kazao je jedan liječnik koji radi u Teheranu.

Diljem Irana, u mrtvačnicama i grobljima, tijela se gomilaju, preplavljujući bolnice i forenzičke odjele, koji su bili prisiljeni vraćati kamione pune leševa. Osoblje groblja i forenzičke medicine opisuje kaos, i tvrde da vlasti inzistiraju na brzim, masovnim pokopima kako bi prikrile broj mrtvih.

Foto: Majidreza/sipa Press/profimedia

Foto: Aghasht/mei/sipa Press/profimedia

Masovni pokopi i tijela u hladnjačama

U jednoj mrtvačnici, osoblje kaže da su se suočili s nekoliko kamiona natovarenih tijelima, što je daleko premašivalo kapacitet hlađenja i skladištenja objekta. Kada je osoblje protestiralo da ne mogu obraditi količinu leševa, dva kamiona natovarena leševima premještena su na drugo mjesto - ali kada su radnici mrtvačnice pokušali pronaći gdje su tijela odvezena, otkrili su da ih nijedan od velikih forenzičkih centara u regiji nije primio. Liječnici su "izrazili sumnju da je to povezano s dafn-e dast-e jam'i (masovnim pokopom)".

Ahmadijeva mreža pronašla je najmanje sedam drugih kolega iz forenzičkih ustanova u četiri velike provincije koji su prijavili slična iskustva. Verificirani video iz mrtvačnice Kahrizak u Teheranu prikazuje slične scene, uključujući ono što se čini kao stotine tijela položenih na ulici ispred ustanove.

Guardian je također razgovarao sa svjedocima koji su opisali težnje za masovnim pokopima i hrpe stotina tijela na velikom groblju u gradu Karaj, 50 kilometara udaljenom zapadno od Teherana.

Svjedok Reza (ime promijenjeno za objavu) kaže da je bio prisutan u Behesht-e Sakinehu, spomenutom groblju: "Tog 10. i 11. siječnja dovezli su stotine tijela za koja su tvrdili da ih nitko nije preuzeo i da su neidentificirana". Mnogi mrtvi, kaže, prevezeni su u malim kamionetima koji se obično koriste za voće i povrće, a nisu svi bili zatvoreni u vrećama za tijela.

"Ta vozila idu na desetke puta naprijed-natrag iz skladišta. Vidio sam tijela u kamionima toliko slijepljena da su se teško razdvajala. Krv je još bila svježa i osušena kada su stavljeni na hrpe", dodao je.

'Namjerno i sustavno ubijanje'

To potvrđuju Ahmad i njegovi suradnici, koji kažu da se u više gradova pojavio isti obrazac s "hladnjačama koje se obično koriste za sladoled ili meso", a koje su se "kretale u konvojima prema ustanovama za forenzičku medicinu i stražnjim ulazima bolnica".

Jedan svjedok u Behesht-e Sakinehu, kojem je odobren pristup lokaciji kako bi tražio tijelo prijatelja, kaže da je osobno kopao među stotinama "naslaganih" tijela i da su mu djelatnici groblja rekli da su "primili tisuće tijela samo u posljednja dva dana".

Osoblje mu je reklo da im je naređeno "da se ta tijela pokopaju u masovne grobnice“, ali mnogi su to odbili, bojeći se odmazde. "Bojim se to učiniti, jer će ljudi... na kraju doći tražiti nestale članove obitelji, a mene će ubiti i pokopati kao odgovornog za ove masovne grobnice", kazao mu je navodno jedan djelatnik.

Liječnici i osoblje mrtvačnica kažu da vrste ozljeda na pacijentima i leševima ukazuju na namjerno, sustavno ubijanje i sakaćenje prosvjednika, za razliku od nasumičnog, kaotičnog pucanja.

U nekim slučajevima, ubojstva su imala obilježja pogubljenja.

Skupine za ljudska prava kažu da su tisuće ljudi, uključujući prolaznike, ubijene tijekom nemira, koje opisuju kao najveći obračun otkad su šijitski muslimanski klerici preuzeli vlast u revoluciji 1979. godine.

Iranske vlasti za nemire i smrti okrivile su "teroriste i izgrednike" koje podržavaju prognani protivnici i strani protivnici režima, Sjedinjene Države i Izrael.

Krvavi prosvjedi koji već traju tjednima počeli su zbog inflacije, a pretvorili se u rušenje klerikalnog režima i ajatolaha koji drži moć u svojim rukama već 37 godina, ali i onih koji opstaju s njim.

POGLEDAJTE VIDEO: Gost Direkta Iranac u Hrvatskoj kojem je u prosvjedima ubijen prijatelj: Hoće li prestati brutalnost režima?