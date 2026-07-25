Smijenjen glavni tužitelj ICC-a: On odbacuje sve za što ga se tereti

Glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda (ICC) Karim Khan je smijenjen, priopćio je sud, nakon istrage o seksualno nedoličnom ponašanju.

Na tajnom glasanju 82 od 125 država članica suda utvrdile su da je Khan "počinio ozbiljan prekršaj i ozbiljno kršenje dužnosti te su ga smijenile s dužnosti", navodi se u priopćenju suda objavljenom u petak. "Predsjedništvo Skupštine i dalje poziva na dužno poštivanje privatnosti i prava svih uključenih strana."

Godine 2024. Khan je optužen za seksualno nedolično ponašanje. Britanski odvjetnik odlučno je odbacio sve optužbe.

Suspendiran je u lipnju zbog sumnje na nedolično ponašanje prema članici osoblja. Žena je nedavno ponovila optužbe u intervjuu za američku televizijsku postaju CNN.

Zatražio uhićenje Netanyahua

Khan je glavni tužitelj od 2021. i on je zatražio nalog za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua zbog navodnih zločina u ratu u Gazi, podsjeća agencija dpa.

UN-ova komisija istražila je optužbe protiv Khana i podnijela svoje izvješće sudu krajem 2025.

Prema izvješćima medija, komisija je utvrdila da je dokazano da je Khan imao seksualni kontakt bez pristanka s članicom osoblja.

Međutim, mišljenje trojice sudaca utvrdilo je nedostatke u UN-ovoj istrazi, utvrdivši da nije dovoljno ispitana vjerodostojnost svjedoka.

Prema Khanovim odvjetnicima, panel sudaca je zaključio da nije dokazano nikakvo nedolično ponašanje ili kršenje dužnosti, ali predstavnici 21 države u Uredu Skupštine država stranaka odlučili su drugačije, te je uslijedila suspenzija.

Ni SAD ni Izrael nisu države članice ICC-a.