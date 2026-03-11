Evakuacijskim letom pobjegla iz Dubaija u Sloveniju zbog ekstenzija i trepavica: 'Sutra se vraćam natrag'

Dio slovenskih državljana još uvijek čeka povratak kući nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku i iranskog odgovora napadima na zemlje u regiji. Zahvaljujući devet evakuacijskih letova, njih 912 vratilo se na sigurno, svojim domovima.

Među njima je i influencerica koja se vratila iz Dubaija evakuacijskim letom zbog nekoliko obaveza - među njima navodi ekstenzije za kosu i trepavice. Najavila je da će se u Dubai vratiti za dva dana, piše 24Ur.com.

Očekivano, njezin je slučaj razbjesnio slovensku javnost.

"Nisam u Dubaiju, u Sloveniji sam. Stigla sam u subotu i vraćam se sutra", kazala je u jednoj snimci koji je objavila na društvenim mrežama.

'To nije luksuzni let, ljudi bježe od raketa'

Bivši voditelj konzularne službe u Ministarstvu vanjskih poslova Andrej Šter isprva je mislio da je riječ o šali ili da iza snimke stoji umjetna inteligencija jer evakuacijski letovi nisu namijenjeni za ovako kratke boravke.

"Ovo nije bio luksuzni let gdje svatko može protegnuti noge i naručiti piće po svom izboru. Ljudi su bili u tom zrakoplovu jer su htjeli pobjeći od raketa i bombi koje padaju", kazao je ogorčeno.

"Šlag na torti" u ovom slučaju bio je razlog zbog kojeg se djevojka vratila u Sloveniju. "Uspjeli smo stići ovdje na dva dana jer smo imali stvari koje moramo obaviti. Jedna od njih su nove ekstenzije pa mi je kosa sada svježa. Ta situacija tamo još uvijek traje", ispričala je djevojka nakon što je osvježila frizuru u Sloveniji. A ugradila je i novi set umjetnih trepavica. "Sutra se vraćamo i jedva čekam", najavila je.

Influencerica inače redovito odgovara na komentare ispod svojih objava pa je tako u jednom ustvrdila da je Dubai siguran i da mediji preuveličavaju situaciju.

"To su zemlje koje su održavale iluziju stabilnosti i mira, ali iz boce je sada izašao duh... Svatko tko ne zna da rat nije iza ugla, već u zraku... Teško da tu osobu možete nazvati utjecajnom"; zaključio je Šter.

