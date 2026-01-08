Otišla na jeftinu operaciju, vratili je u lijesu: Detalji smrti Slovenke u Turskoj

Slovenka (44) iz Slovenj Gradeca preminula je prije nekoliko dana u Turskoj uslijed komplikacija nakon estetskog zahvata. Njezino je tijelo dopremljeno u Sloveniju gdje je obavljena obdukcija.

Slovenska policija zatražila je od turskih kolega sve podatke o okolnostima njene smrti, ali su za sada dobili tek općenite informacije, piše Dnevnik.si.

Prema neslužbenim informacijama, jedna od komplikacija nakon operacije bila je plućna embolija.

U Tursku doputovala preko agencije

Rođakinja preminule žene ispričala je da je na liposukciju 44-godišnjakinja otputovala preko agencije koju je pronašla na internetu, a koja je nudila znatno jeftinije usluge nego li one u Sloveniji. Ta je agencija preuzela kompletnu logistiku – od prijevoza s aerodroma, smještaja u hotelu, komunikacije s klinikom pa sve do povratka.

Prema njezinim riječima, preminula se odmah nakon zahvata žalila da se osjeća vrlo loše i da krvari, ali klinika nije reagirala na odgovarajući način. Komunicirala je isključivo s prevoditeljicom koja priča hrvatski i koja joj je rekla da je takvo krvarenje 'uobičajeno stanje' nakon liposukcije.

Četiri dana kasnije žena (44) doživjela je srčani zastoj. Prevezena je u drugu bolnicu gdje su je reanimirali i priključili na aparate, no deset dana nakon toga je preminula

Procvat estetskog turizma u Turskoj

Posljednjih je godina Turska postala središte estetskog turizma, nudeći znatno jeftinije zahvate u odnosu na Europu ili SAD. Primjerice, u 2021. godini primili su 1,5 milijuna stranih pacijenata, a taj broj neprestano raste.

Slovenka (44) nije jedina žrtva ovih zahvata, što potvrđuju i na stranicama odvjetničkog ureda Oran Partners, gdje priznaju da je Turska postala globalni centar estetskih zahvata, ali i upozoravaju na rizike.

Ističu kako najviše problema nastaje kod operacija nosa i povećanja grudi, dok je liposukcija na trećem mjestu po učestalosti komplikacija.

