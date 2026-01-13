FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'OVO JE ZABRINJAVAJUĆE' /

Skandalozna izjava šefa parlamenta u BiH: 'Partizani su ubili malo Hrvata na Bleiburgu'

Skandalozna izjava šefa parlamenta u BiH: 'Partizani su ubili malo Hrvata na Bleiburgu'
×
Foto: Armin Durgut/pixsell

Kontroverzna izjava Dragana Miokovića izazvala je buru reakcija u regiji, a rasprava se brzo prelila i na društvene mreže

13.1.2026.
12:21
danas.hr
Armin Durgut/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Dragan Mioković izazvao je oštre reakcije javnosti nakon što je u programu FACE TV, govoreći o Bleiburgu, izjavio kako je "trebalo pobiti više Hrvata".

Na njegov istup najoštrije je reagirala Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine, koja je u priopćenju poručila da je Mioković tijekom televizijskog gostovanja pokušao relativizirati zločine počinjene nad Hrvatima nakon Drugog svjetskog rata, osobito stradanja na Bleiburgu i Križnim putevima, izjavama da su partizani "malo Hrvata ubili".

Iz HSP-a BiH ističu kako takve izjave predstavljaju teško vrijeđanje žrtava, njihovih obitelji i cijelog hrvatskog naroda te upozoravaju da je riječ o opasnoj povijesnoj reviziji kojom se nastoji umanjiti ili opravdati zločine komunističkog i partizanskog režima.

Naglašavaju da je riječ o režimu koji nikada nije odgovarao za masovna ubojstva, progone, logore i sustavno nasilje nad Hrvatima i drugim neistomišljenicima, a iza kojeg su ostale stotine tisuća nevinih žrtava. Posebno zabrinjava, navode, što takve izjave dolaze od osobe koja obnaša jednu od najviših zakonodavnih dužnosti u Federaciji BiH, prenosi Radio Sarajevo.

Umjesto da štiti dostojanstvo svih žrtava i temeljne demokratske vrijednosti, Mioković, smatraju u HSP-u BiH, javno relativizira zločine totalitarnog sustava i time sudjeluje u njegovoj promidžbi. Podsjećaju kako su komunizam i nacizam jednako zločinačke ideologije, što je utvrdio i Europski parlament, te da nijedan totalitarni režim ne smije biti izuzet od osude.

Zaključno poručuju da nema istinskog pomirenja bez istine, niti demokratskog društva bez suočavanja s prošlošću, te da je svako umanjivanje zločina nad hrvatskim narodom moralno neprihvatljivo i duboko opasno. HSP BiH ističe kako neće šutjeti na pokušaje ponižavanja hrvatskih žrtava te traži jasnu i nedvosmislenu osudu ovakvih izjava od svih političkih i društvenih aktera koji se pozivaju na demokraciju, ljudska prava i europske vrijednosti.

'Sramotno i jako zabrinjavajuće'

Kontroverzna izjava Dragana Miokovića izazvala je buru reakcija u regiji, a rasprava se brzo prelila i na društvene mreže.

Korisnici na Redditu izražavali su šok i nevjericu da osoba na tako visokoj funkciji može izreći nešto što su mnogi protumačili kao izravan govor mržnje i relativizaciju zločina. 

Jedan od najistaknutijih komentara sažeo je osjećaj mnogih: "Antihrvatska politika iz Sarajeva povećava intenzitet u zadnjih par godina. No, ovo da izjavi neka osoba na ovako visokom položaju je sramotno i jako zabrinjavajuće." 

'BiH Hrvati najveći domoljubi i desničari'

Drugi korisnik nadovezao se na općenitu atmosferu, tvrdeći da je "situacija u FBiH i odnos Hrvata i Bošnjaka u istoj stvarno neizdrživ više", dodajući kako mu je zbog toga jasno zašto su "BiH Hrvati uvijek najveći domoljubi i desničari".

Zanimljivo je kako se dio diskusije na Redditu prelio i na unutarnje političke prilike u Hrvatskoj. Neki su korisnici povukli paralele s izjavama pojedinih hrvatskih političara, dok je jedan komentator ustvrdio da slične stavove "misli čitavi lijevi spektar u ovoj državi". 

Takav je komentar izazvao reakciju drugog korisnika koji je pozvao na jedinstvo, neovisno o političkim podjelama. "Bilo bi dobro kada bismo se bar na ovoj temi ostavili podjela lijevo-desno. Mislim da se možemo složiti da je ovaj komentar iz Sarajeva napad i prijetnja na svakog Hrvata, nebitno lijevo ili desno", zaključio je. 

POGLEDAJTE VIDEO: Moć krive interpretacije: Kod susjeda velika vijest postala zezancija Zorana Kesića u Direktu

BihHrvatiBleiburg
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'OVO JE ZABRINJAVAJUĆE' /
Skandalozna izjava šefa parlamenta u BiH: 'Partizani su ubili malo Hrvata na Bleiburgu'