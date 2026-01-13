Skandalozna izjava šefa parlamenta u BiH: 'Partizani su ubili malo Hrvata na Bleiburgu'

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Dragan Mioković izazvao je oštre reakcije javnosti nakon što je u programu FACE TV, govoreći o Bleiburgu, izjavio kako je "trebalo pobiti više Hrvata".

Na njegov istup najoštrije je reagirala Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine, koja je u priopćenju poručila da je Mioković tijekom televizijskog gostovanja pokušao relativizirati zločine počinjene nad Hrvatima nakon Drugog svjetskog rata, osobito stradanja na Bleiburgu i Križnim putevima, izjavama da su partizani "malo Hrvata ubili".

Iz HSP-a BiH ističu kako takve izjave predstavljaju teško vrijeđanje žrtava, njihovih obitelji i cijelog hrvatskog naroda te upozoravaju da je riječ o opasnoj povijesnoj reviziji kojom se nastoji umanjiti ili opravdati zločine komunističkog i partizanskog režima.

Revitalizacija totalitarnih zločina

Naglašavaju da je riječ o režimu koji nikada nije odgovarao za masovna ubojstva, progone, logore i sustavno nasilje nad Hrvatima i drugim neistomišljenicima, a iza kojeg su ostale stotine tisuća nevinih žrtava. Posebno zabrinjava, navode, što takve izjave dolaze od osobe koja obnaša jednu od najviših zakonodavnih dužnosti u Federaciji BiH, prenosi Radio Sarajevo.

Umjesto da štiti dostojanstvo svih žrtava i temeljne demokratske vrijednosti, Mioković, smatraju u HSP-u BiH, javno relativizira zločine totalitarnog sustava i time sudjeluje u njegovoj promidžbi. Podsjećaju kako su komunizam i nacizam jednako zločinačke ideologije, što je utvrdio i Europski parlament, te da nijedan totalitarni režim ne smije biti izuzet od osude.

Zaključno poručuju da nema istinskog pomirenja bez istine, niti demokratskog društva bez suočavanja s prošlošću, te da je svako umanjivanje zločina nad hrvatskim narodom moralno neprihvatljivo i duboko opasno. HSP BiH ističe kako neće šutjeti na pokušaje ponižavanja hrvatskih žrtava te traži jasnu i nedvosmislenu osudu ovakvih izjava od svih političkih i društvenih aktera koji se pozivaju na demokraciju, ljudska prava i europske vrijednosti.

'Sramotno i jako zabrinjavajuće'

Kontroverzna izjava Dragana Miokovića izazvala je buru reakcija u regiji, a rasprava se brzo prelila i na društvene mreže.

Korisnici na Redditu izražavali su šok i nevjericu da osoba na tako visokoj funkciji može izreći nešto što su mnogi protumačili kao izravan govor mržnje i relativizaciju zločina.

Jedan od najistaknutijih komentara sažeo je osjećaj mnogih: "Antihrvatska politika iz Sarajeva povećava intenzitet u zadnjih par godina. No, ovo da izjavi neka osoba na ovako visokom položaju je sramotno i jako zabrinjavajuće."

'BiH Hrvati najveći domoljubi i desničari'

Drugi korisnik nadovezao se na općenitu atmosferu, tvrdeći da je "situacija u FBiH i odnos Hrvata i Bošnjaka u istoj stvarno neizdrživ više", dodajući kako mu je zbog toga jasno zašto su "BiH Hrvati uvijek najveći domoljubi i desničari".

Zanimljivo je kako se dio diskusije na Redditu prelio i na unutarnje političke prilike u Hrvatskoj. Neki su korisnici povukli paralele s izjavama pojedinih hrvatskih političara, dok je jedan komentator ustvrdio da slične stavove "misli čitavi lijevi spektar u ovoj državi".

Takav je komentar izazvao reakciju drugog korisnika koji je pozvao na jedinstvo, neovisno o političkim podjelama. "Bilo bi dobro kada bismo se bar na ovoj temi ostavili podjela lijevo-desno. Mislim da se možemo složiti da je ovaj komentar iz Sarajeva napad i prijetnja na svakog Hrvata, nebitno lijevo ili desno", zaključio je.

