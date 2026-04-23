Orbánov sin napušta vojsku, procurile izjave o Africi: 'Bog mu je progovorio s neba'

Mađarsko Ministarstvo obrane potvrdilo je da sin premijera Victora Orbán, Gáspár Orbán, napušta vojsku. Navode da je Gáspár Orbán zahtjev za demobilizaciju podnio prošlog rujna.

"Što se tiče zahtjeva za demobilizaciju koji je podnio prošlog rujna, njegov zapovjednik obavio je osobni razgovor s kapetanom Gáspárom Orbánom, uslijed čega će gospodin Százados u roku od nekoliko dana sporazumno napustiti Mađarske oružane snage", naveli su.

Gáspár Orbán položio je vojnu prisegu ljeti 2019. u trenažnoj eskadrili 2. brigade za posebne namjene Vitéz Bertalan Árpád Mađarskih oružanih snaga u Szolnoku, piše portal 444.hu.

Događaju je prisustvovao i premijer Victor Orban. Njegov istaknuti status ukazuje činjenica da je sljedeće godine, 2020., već sudjelovao u devetomjesečnom tečaju u Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst, nakon čega je započeo svoju vojnu karijeru. Posebna epizoda njegove karijere bila je uloga koju je mogao odigrati u planiranoj misiji Mađarskih oružanih snaga u Čadu. Održao je nekoliko razgovora u toj afričkoj zemlji kao član vladine delegacije.

Szilveszter Pálinkás, koji je govorio o pravom stanju Mađarskih oružanih snaga prije izbora, detaljno je govorio o Gáspáru Orbánu. Između ostalog, rekao je da je Gáspár Orbán „upravo ušao u Karmelićanski red, dobio čin poručnika i počeo planirati svoju afričku misiju.“

Nije mogao proći službeni proces odabira?

Pálinkása je unaprijed nazvao načelnik Glavnog stožera kako bi mu rekao da stiže važna osoba: "Rekao je da ga nahranimo, da ga napijemo, da ga natjeramo da mokri, da se pobrinemo da završi ovu akademiju, jer ako ne završi, izgubit ćemo posao."

Prema njegovim riječima, Gáspár Orbán nije morao proći službeni proces odabira da bi ušao u "najbolju i najskuplju akademiju na svijetu", a to je mnoge demoraliziralo.

Čak i nakon što je diplomirao na akademiji, održavao je prijateljski i drugarski odnos s Gáspárom Orbánom, koji je „nakon što je promaknut u karmelićanski red, dobio čin poručnika i počeo planirati svoju afričku misiju“. Prema Pálinkásu, premijerov sin mu je navodno rekao da je tijekom svoje volonterske kršćanske misije u Africi pronašao Boga i "Bog mu je progovorio s neba da dođe i spasi afričke kršćane".

