Sin Silvija Berlusconija preživio tešku prometnu nesreću: Auto mu je potpuno smrskan

Pier Silvio Berlusconi, sin pokojnog talijanskog premijera Silvija Berlusconija, sinoć je sudjelovao u prometnoj nesreći na cesti između Villasante i Arcorea.

Do nesreće je došlo kada je automobil iz suprotnog smjera, krećući se velikom brzinom, izgubio nadzor te prešao u traku kojom je vozio Berlusconi. Prema pisanju Anse, uslijedio je snažan frontalni sudar u kojem je prednji dio njegova vozila potpuno uništen, a aktivirali su se svi zračni jastuci.

Hitne službe brzo su stigle na mjesto nesreće i obavile liječnički pregled, nakon kojeg je utvrđeno da je Berlusconi prošao s lakšim tjelesnim ozljedama.

Unatoč nesreći, nije otkazao planirane obveze, među kojima je i obilježavanje treće godišnjice smrti njegova oca u sjedištu Mediaseta.