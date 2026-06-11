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SNAŽAN SUDAR /

Sin Silvija Berlusconija preživio tešku prometnu nesreću: Auto mu je potpuno smrskan

Sin Silvija Berlusconija preživio tešku prometnu nesreću: Auto mu je potpuno smrskan
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Foto: Profimedia

Unatoč nesreći, nije otkazao planirane obveze, među kojima je i obilježavanje treće godišnjice smrti njegova oca u sjedištu Mediaseta

11.6.2026.
15:51
Andrea Vlašić
Profimedia
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Pier Silvio Berlusconi, sin pokojnog talijanskog premijera Silvija Berlusconija, sinoć je sudjelovao u prometnoj nesreći na cesti između Villasante i Arcorea.

Do nesreće je došlo kada je automobil iz suprotnog smjera, krećući se velikom brzinom, izgubio nadzor te prešao u traku kojom je vozio Berlusconi. Prema pisanju Anse, uslijedio je snažan frontalni sudar u kojem je prednji dio njegova vozila potpuno uništen, a aktivirali su se svi zračni jastuci.

Hitne službe brzo su stigle na mjesto nesreće i obavile liječnički pregled, nakon kojeg je utvrđeno da je Berlusconi prošao s lakšim tjelesnim ozljedama.

Unatoč nesreći, nije otkazao planirane obveze, među kojima je i obilježavanje treće godišnjice smrti njegova oca u sjedištu Mediaseta.

Silvio BerlusconiPrometna NesrećaItalija
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