Simulacija otkrila koliko bi brzo Putin pobijedio NATO: Počinje napadom u listopadu 2026.

Ratna igra koja simulira ruski napad na NATO otkrila je nedostatak spremnosti Zapada na invaziju, prenose mediji koji su objavili vremensku crtu mogućeg razvoja događaja u takvom scenariju.

Njemački centar za ratne igre Sveučilišta Helmut-Schmidt njemačkih oružanih snaga proveo je ovu vježbu uz suradnju s njemačkim medijem Die Welt.

Vježba, u kojoj su sudjelovali bivši njemački i NATO dužnosnici otkrila je da ruski predsjednik Vladimir Putin može osigurati pobjedu u roku od nekoliko dana od pokretanja napada.

Simulacija predviđa događaje koji se odvijaju u listopadu 2026., kada Rusija iskorištava izmišljene tvrdnje o "humanitarnoj krizi" u Kalinjingradu kako bi zauzela grad Marijampole u Litvi, smješten blizu vitalnog europskog cestovnog čvorišta.

"Rusi postižu većinu svojih ciljeva bez puno premještanja vlastitih jedinica", poručio je za Wall Street Journal poljski sigurnosni analitičar koji u igri glumi poljskog premijera, Bartłomiej Kot.

U takvom scenariju, i suočen s provokacijama Rusije, NATO će se truditi "deeskalirati" situaciju.

Prema simulaciji, Rusiji bi trebalo svega 15.000 vojnika da preuzme kontrolu nad baltičkom državom. Igra uz to otkriva oklijevanje NATO-a usred odsutnost američkog vodstva.

Ključ (ne)uspjeha

U ovom scenariju, SAD odbija aktivirati Članak 5 NATO-a, koji obvezuje sve članice da se pridruže obrani napadnutog saveznika.

Poljska zatim aktivira svoje snagu, ali na kraju odbija poslati trupe za zaštitu ugroženog teritorija. Njemačka također pokazuje nevoljkost da odgovori na rusko napredovanje, i postavlja dronove za mine u blizini vojnih objekata.

Brigada stacionirana u Litvi odlučuje ne intervenirati unatoč krizi koja raste.

Vojni analitičar u ulozi ruskog načelnika glavnog stožera tijekom vježbe Franz-Stefan Gady, objasnio je da bi uspjeh Rusije ovisio o tome koliko bi iskoristila njemačko oklijevanje.

"Odvraćanje ne ovisi samo o vojnim sposobnostima, nego i o tome kako vas neprijatelj vidi, a u ratnoj igri 'ruski kolege' i ja smo znali da će Njemačka oklijevati. I to je bilo dovoljno za pobjedu", istaknuo je.

Putin bi u tom slučaju i dalje bio fokusiran na obnovu prestiža Ruskog Carstva, zbog čega bi bivše sovjetske teritorije označio kao prioritetne ciljeve.

Europski sigurnosni i politički čelnici u posljednje vrijeme upozoravaju da je Rusija prešla na takozvano ratno gospodarstvo i da njeguje programe naoružavanja i regrutiranja snaga koji nadilaze potrebe rata u Ukrajini.

Sve to dolazi usred sve veće zabrinutosti zbog potencijalne ruske agresije protiv NATO saveza i učestalih upada ruskih dronova u zračne prostore zemalja saveznica.

