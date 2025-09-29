Silovatelj osumnjičen za nestanak male Maddie išao do tužitelja: Otkriveno što mu želi reći

Glavni osumnjičeni za nestanak britanske djevojčice Madeleine McCann napustio je svoje skrovište i satima je putovao kako bi pokušao razgovarati s tužiteljem Hanson Christianom Woltersom koji ga je optužio za ubojstvo djevojčice.

Wolters tvrdi da ima dokaze, koje nije otkrio, a koji pokazuju da je Christian B. oteo i ubio Madeleine koja je nestala tijekom obiteljskog odmora u Portugalu sad već davne 2007. godine.

Osuđeni seksualni predator i silovatelj poriče bilo kakvu umiješanost u njezin nestanak. Prije dva tjedna izašao je iz njemačkog zatvor gdje je služio kaznu za silovanje starice u Portugalu, a sada je ekskluzivno u intervjuu za Sky News rekao da se tužitelj odbio sastati s njim.

"Tužitelj je odbio sastanak, ali sam njegovom zastupniku prenio da želim njegovu pomoć kako bih povratio svoj život", poručio je osumnjičenik.

Tužitelj ga odbio

"Mediji me progone i to je njegova krivnja. Želim da preuzme odgovornost", dodao je.

Tužitelj Wolters potvrdio je da su ga obavijestili da je osumnjičenik bio u njegovom uredu u Braunschweigu blizu Hanovera te da je odbio razgovarati s njim.

Christian B. od puštanja na slobodu sredinom rujna živi u gradskom smještaju u Neumünsteru, sjeverno od Hamburga.

Mediji su ga ubrzo pronašli i otkrili njegovu adresu, što je izazvalo bijes među građanima koji žive u blizini, i koji su zabrinuti zbog toga što mu se na teret stavljaju razni seksualni zločini nad djecom.

Lokalna vijećnica Karin Mundt iz krajnje desnog populističkog pokreta Heimat Neumünster (Domovski Neumünster) oglasila se na Facebooku kako bi upozorila lokalno stanovništvo da budu na oprezu, da ne izlaze sami i da se pobrinu za sigurnost svoje djece i starijih osoba.

Također je pozvala na javni prosvjed pod sloganom 'Christian B. van iz Neumünstera - strože mjere protiv zlostavljača djece i silovatelja kako bi se zaštitili svi građani".

Građani bijesni, odvjetnik traži njegovu zaštitu

Otkako je više građana prijavilo da su ga vidjeli u gradu, Christian B. je evakuiran iz Neumünstera, te je u međuvremenu viđen u hotelu u neimenovanom gradu.

U nedavnom intervjuu za njemački Stern, njegov odvjetnik Fulscher je okrivio tužitelje za haju na njegovog klijenta: "Ured javnog tužitelja u Braunschweigu potaknuo je ovu medijsku kampanju predrasuda", ustvrdio je.

Nijemac je prije pet godine označen glavnim osumnjičenim za otmocu djevojčice Madeleine iz obiteljskog apartmana tijekom odmora u Portugalu.

Nakon izlaska iz zatvora, snimljen je u jednom restoranu brze prehrane, a navodno je viđen u noćnom klubu ni 48 sati od puštanja na slobodu.

S obzirom na optužbe u slučaju kojeg godinama prati cijeli svijet, njegov odlazak do trgovine ili pojavljivanje u javnost ne prolazi nezapaženo pa su tako, jednom prilikom, žene u strahu vrištale kada su ga vidjele u trgovini na željezničkom kolodvoru.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavonac silovao ovcu, kobilu i mrtvu kokoš, čeka ga apsurdna kazna