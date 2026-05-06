FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SMRT U BANJOJ LUCI /

Šef zrakoplovstva MUP-a RS pronađen mrtav: Tijelo u vikendici otkrio prijatelj

Šef zrakoplovstva MUP-a RS pronađen mrtav: Tijelo u vikendici otkrio prijatelj
×
Foto: Screenshot 'x'/JanR210

Očevid provode banjolučka policija, zajedno s dežurnim tužiteljem Okružnog javnog tužiteljstva Banja Luka

6.5.2026.
8:43
Andrea Vlašić
Screenshot 'x'/JanR210
VOYO logo
VOYO logo

Boban Kusturić (52), načelnik Uprave za zrakoplovstvo Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, pronađen je sinoć mrtav u svojoj vikendici u banjolučkom naselju Česma.

Njegovo tijelo oko 21 sat pronašao je prijatelj, koji je potom alarmirao policiju. Očevid provode banjolučka policija, zajedno s dežurnim tužiteljem Okružnog javnog tužiteljstva Banja Luka, piše Klix.ba.

Kusturić je rođen 8. rujna 1974. godine u Banjoj Luci. Završio je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije, smjer ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana u Beogradu 1997. godine, gdje je stekao zvanje časnika avijacije – pilota.

Radio je u Vojsci Republike Srpske kao pilot od 1997. do 2005. godine, nakon čega je karijeru nastavio u Direkciji za civilnu zračnu plovidbu Republike Srpske, gdje je obnašao dužnost voditelja Spasilačke helikopterske jedinice "SAR".

Od 2008. godine nalazio se na čelu Helikopterskog servisa Republike Srpske, kojim je upravljao sve do travnja 2025. Nakon reorganizacije sustava i osnivanja Uprave za zrakoplovstvo imenovan je njezinim načelnikom.

Za svoj rad odlikovan je Ordenom Miloša Obilića.

POGLEDAJTE VIDEO: U vozilu smrti bilo 30 migranata? Načelnik općine: 'Ljudima nije svejedno, šeću im po dvorištu'

MrtavPronađenRepublika SrpskaBanja Luka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike