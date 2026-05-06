Šef zrakoplovstva MUP-a RS pronađen mrtav: Tijelo u vikendici otkrio prijatelj

Boban Kusturić (52), načelnik Uprave za zrakoplovstvo Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, pronađen je sinoć mrtav u svojoj vikendici u banjolučkom naselju Česma.

Njegovo tijelo oko 21 sat pronašao je prijatelj, koji je potom alarmirao policiju. Očevid provode banjolučka policija, zajedno s dežurnim tužiteljem Okružnog javnog tužiteljstva Banja Luka, piše Klix.ba.

Kusturić je rođen 8. rujna 1974. godine u Banjoj Luci. Završio je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije, smjer ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana u Beogradu 1997. godine, gdje je stekao zvanje časnika avijacije – pilota.

Radio je u Vojsci Republike Srpske kao pilot od 1997. do 2005. godine, nakon čega je karijeru nastavio u Direkciji za civilnu zračnu plovidbu Republike Srpske, gdje je obnašao dužnost voditelja Spasilačke helikopterske jedinice "SAR".

Od 2008. godine nalazio se na čelu Helikopterskog servisa Republike Srpske, kojim je upravljao sve do travnja 2025. Nakon reorganizacije sustava i osnivanja Uprave za zrakoplovstvo imenovan je njezinim načelnikom.

Za svoj rad odlikovan je Ordenom Miloša Obilića.

