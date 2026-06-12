Strašna optužba: 'Rusi regrutiraju tinejdžerice za ubijanje ukrajinskih vojnika'

Nakon uhićenja 17-godišnjakinje osumnjičene za ubojstvo vojnika po uputama ruskog operativca, šef ukrajinske policije optužio je Rusiju za regrutiranje tinejdžica iz Ukrajine za ubijanje ukrajinskih vojnika.

U intervjuu koji je u srijedu objavio ukrajinski medij Cenzor.NET, načelnik nacionalne policije Ivan Vihivski rekao je da je ove godine bilo šest slučajeva naručenih ubojstava dogovorenih putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram, od kojih je jedan spriječen, piše Reuters.

"Govorimo o planiranim ubojstvima koje su organizirale specijalne službe agresorske države, a izvršili su ih ukrajinski građani", rekao je Vihivski.

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Traže vojnike na stranicama za upoznavanje

Ruske sigurnosne službe optužile su Kijev za regrutiranje Rusa za bombaške napade u Rusiji, a ukrajinska vojna obavještajna služba preuzela je odgovornost za atentat na nekoliko visokih ruskih časnika od početka ruske invazije.

Vihivski je rekao da su ruski regruteri pronalazili mlade žene putem platformi za razmjenu poruka, obećavajući im laku zaradu i koordinirajući svoje djelovanje na daljinu. Mlade žene dobile su upute da traže ukrajinske vojnike na web stranicama za upoznavanje i primale su novac od svojih nadređenih za najam stanova kako bi se s njima sastale, rekao je Vihivski.

Foto: not supplied/WillWest News/Profimedia

Ženama su otkrivena mjesta gdje mogu nabaviti metadon - koji se koristi kao analgetik, a u visokim dozama može biti smrtonosan - za stavljanje u piće, rekao je.

Foto: not supplied/WillWest News/Profimedia

Foto: not supplied/WillWest News/Profimedia

Više od 1100 građana optuženo za izdaju

Više od 1100 Ukrajinaca optuženo je za podmetanje požara, terorizam ili sabotažu, izdaju svoje zemlje tijekom rata, priopćila je ukrajinska sigurnosna služba.

Policija je prošli tjedan privela 17-godišnju ženu u zapadnoj regiji Žitomir nakon trovanja vojnika. Žena je policiji rekla da je putem Telegrama komunicirala s muškarcem koji je vjerojatno agent ruskih sigurnosnih službi te da je primila paket koji je sadržavao kristalnu tvar za koju su istražitelji pretpostavili da je metadon.

Međusobni napadi Ukrajine i Rusije

Ukrajina i Rusija tijekom noći na petak napadale su se bespilotnim letjelicama – Ukrajina je gađala rusku regiju važnu za preradu nafte i petrokemiju, a Rusija ukrajinske željezničke kolodvore i električne stanice.

Ukrajinski udari pogodili su stambenu zgradu u središnjem ruskom Tatarstanu, pri čemu su ozlijeđene tri osobe, dok je u ruskom napadu na ukrajinsku Sumsku oblast poginuo željeznički radnik, objavili su dužnosnici.

Napadi su uslijedili nakon velikih ruskih zračnih udara na Ukrajinu posljednjih tjedana u kojima je Kijev intenzivirao napade dronovima dugog dometa na ruska naftna postrojenja i doveo do nestašice goriva na Krimu i drugdje.

Meta napada u Tatarstanu bila su industrijska postrojenja, objavio je čelnik te regije Rustam Minihanov na aplikaciji Telegram. Regionalni grad Nižnekamsk u petak će otkazati javna događanja zbog prijetnje od napada dronovima, rekao je njegov gradonačelnik Radmir Beljajev - Rusi 12. lipnja obilježavaju državni praznik Dana Rusije.

Beljajev nije govorio o šteti uzrokovanoj bespilotnim letjelicama, no na tom se području nalazi nekoliko velikih industrijskih postrojenja, uključujući petrokemijsku tvornicu i rafineriju nafte.

Meta napada bio je i Toljati, grad na rijeci Volgi udaljen oko 800 kilometara jugoistočno od Moskve, sjedište najvećeg ruskog proizvođača automobila Avtovaza, rekao je regionalni guverner.

U odvojenom napadu Ukrajine na rusku pograničnu Brjansku oblast poginule su dvije osobe, a još deset ih je ozlijeđeno, priopćio je u četvrtak kasno navečer vršitelj dužnosti regionalnog guvernera Jegor Kovalčuk.

Rusija je tijekom noći oborila 231 ukrajinsku bespilotnu letjelicu, izvijestile su novinske agencije pozivajući se na rusko ministarstvo obrane.

Ruski dronovi u Ukrajini su napali željezničke kolodvore, stupove za električnu signalizaciju i podstanice u sjevernoj ukrajinskoj Sumskoj oblasti, pri čemu je poginuo željeznički radnik, a još jedan je ozlijeđen. Dan ranije u napadu na grad Konotop, također u Sumskoj oblasti, poginuo je jedan željeznički radnik, a četiri su ozlijeđena.

Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija od četvrtka u 18 sati po lokalnom vremenu lansirala 117 dronova, pri čemu su jedinice protuzračne obrane oborile ili neutralizirale njih 102.

Tri su osobe ozlijeđene u noćnom napadu dronom na južni grad Mikolajiv, objavile su lokalne vlasti na Telegramu, a novi napad dronom u petak rano ujutro ozlijedio je još jednu osobu.