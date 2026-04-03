Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Vlak s 415 putnika iskočio iz tračnica! Vagoni se prevrnuli, više desetaka ozlijeđenih

Foto: Russian Investigative Committee/Zuma Press/Profimedia
Putnički vlak na relaciji Čeljabinsk – Moskva jutros je iskočio iz tračnica u Uljanovskoj oblasti, pri čemu je ozlijeđeno više desetaka osoba, ali nije bilo smrtno stradalih.

Nesreća se dogodila u 6.26 sati po moskovskom vremenu u blizini stanice Bryandino, a prema navodima Ruskih željeznica i agencije TASS, iz tračnica je iskočilo sedam od osam vagona, od kojih se šest prevrnulo na bok.

U vlaku se u trenutku nesreće nalazilo 415 putnika, koji su iz prevrnutih vagona izlazili kroz prozore. Na mjesto događaja odmah su upućene spasilačke ekipe, uključujući tri vlaka za izvlačenje i više od 100 spasilaca s teškom opremom.

Bolničari su na terenu zbrinuli desetke ozlijeđenih, među kojima i dijete sa sumnjom na slomljenu ruku. Prema riječima guvernera Alekseja Tekslera, dvije osobe zadobile su teže prijelome, dok je oko 20 putnika prošlo s lakšim ozljedama.

Za putnike je u obližnjem selu Bryandino organiziran privremeni smještaj u lokalnoj školi, a osigurani su i autobusi za evakuaciju. Ruski Istražni odbor pokrenuo je kazneni postupak zbog sumnje na kršenje sigurnosnih pravila u željezničkom prometu.

3.4.2026.
14:48
danas.hr
Volga Transport Prosecutor'S Off/Zuma Press/Profimedia
Vlak Iskočio Iz TračnicaRusijaOzlijeđeni
