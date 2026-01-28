FREEMAIL
ŠOK I NEVJERICA /

Vidjela svoju fotografiju na televiziji i saznala 'da je ubijena': 'Što se događa? Doma sam'

Vidjela svoju fotografiju na televiziji i saznala 'da je ubijena': 'Što se događa? Doma sam'
Foto: Noyazion/tiktok

Lažnu vijest o 'Četiri Židova ubijena u prosvjedima u Iranu' objavio je izraelski Kanal 12

28.1.2026.
9:42
Dunja Stanković
Noyazion/tiktok
Zamislite da gledate televiziju i vidite svoju fotografiju, a onda čujete da ste mrtvi! To se dogodilo Izraelki koja je otkrila da je "ubijena" gledajući vijesti o navodnoj smrti četvero Židova na prosvjedima u Iranu. 

"Nikad nisam mislila da ću ovo doživjeti. Što se događa? Doma sam", tako je Noya Zion reagirala kada je čula lažne vijesti, i požurila na društvene mreže kako bi ljudima koji ju poznaju javila da je na sigurnom i da je s njom sve u redu. 

Zion je bila šokirana kada je ugledala svoju fotografiju na vijestima, iako nema rodbine ni poznanika u Iranu, niti je ikada posjetila tu zemlju.  "Ovdje sam, živa. Sjedim kod kuće i za pola sata idem na vježbanje", dodala je. 

Lažnu vijest o "Četiri Židova ubijena u prosvjedima u Iranu" objavio je izraelski Kanal 12, prenosi 24Ur.com.  

Lažne vijesti i propaganda

Prema njihovim tvrdnjama, tijekom prosvjeda u Iranu ubijena su četiri Iranca židovskog podrijetla, dodajući da bi broj mogao biti veći, ali da blokada interneta u Iranu otežava provjeru informacija. 

"Među mrtvim Židovima bili su otac (32), njegova supruga (29), rođak (25) i 15-godišnje dijete koji su ubijeni na ulicama Teherana", izvijestio je izraelski medij.  

Noyu su pogrešno identificirali kao Sanaz Javaherian, navodnu prosvjednicu za koju taj medij tvrdi da su je iranske vlasti uhitile i pretukle na smrt. Video u kojem reagira "na svoju smrt" ubrzo je postao viralan, ali i potaknuo rasprave o lažnim vijestima i izraelskoj propagandi. 

@noyazion

הצילו מה

♬ צליל מקורי - Noya Zion

Osim Noye, s cijelom situacijom se na društvenim mrežama našalio i njezin otac: "Možda liči na Niv Sultan (izraelsku glumicu iz špijunske serije Teheran, op.a.), možda Niv liči na nju. Uglavnom, naša Noya nije bila u Teheranu prošli tjedan", objavio je. 

Izraelski mediji koji su objavili lažnu vijest nisu se ispričali za svoju pogrešku. Kanal 12, koji je prvi objavio lažnu informaciju, kasnije je izvijestio samo da se fotografije navodnih židovskih žrtava šire društvenim mrežama diljem svijeta, pa i u Izraelu. 

Prosvjedi, najveći u 47 godina islamskog režima, zahvatili su cijelu zemlju. Iako su potaknuti nezadovoljstvom zbog inflacije i rastućim životnim troškovima, pretvorili su se u pobunu protiv brutalnog režima. Strahuje se da je u prosvjedima ubijeno više tisuća, ako ne i desetaka tisuća ljudi, iako se podaci razlikuju i teško je do njih doći zbog potpune internetske blokade koju je nametnula iranska vlast. 

POGLEDAJTE VIDEO: Saznala da je mrtva na televiziji, njezina reakcija se proširila brzinom munje

 

