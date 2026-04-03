Putinov glavni ratni zapovjednik poginuo u avionskoj nesreći na znakovitom mjestu

Putinov glavni ratni zapovjednik Aleksandar Otroščenko (64) jedan je od šestorice visokih ruskih časnika koji su poginuli nakon što se vojni zrakoplov zabio u liticu. U nesreći koja se dogodila u utorak poginulo je ukupno 29 ljudi, piše The Sun. General-pukovnik bio je ključni zapovjednik ruskog ratnog zrakoplovstva.

"Da, umro je", potvrdio je izvor za BBC Rusija. Transportni avion An-26 vrijedan 3 milijuna funti srušio se na Krimu u srijedu.

Otroščenko je zapovijedao Putinovim mješovitim zrakoplovnim korpusom Sjeverne flote. Jedan od najboljih ratnih ljudi Vladimira Putina, a prethodno je sudjelovao u ruskim operacijama u Siriji. Otroščenko je također bio uključen u aneksiju Krima 2014. godine, gdje je ovog tjedna i poginuo.

Ukrajinci tvrde da su ga oni oborili

On je 15. ruski general koji je ubijen u Putinovom ratu protiv Ukrajine pa tako ruski tiranin polako gubi svoje bliske ljude. Neslužbena izvješća ukazuju na to da se mjesto nesreće nalazilo u dolini Belbek - blizu ključne vojne zračne luke u blizini Sevastopolja.

Zračna luka Belbek često je meta napada ukrajinskih oružanih snaga. Spasioci su stigli na mjesto nesreće nakon što je zrakoplov nestao iz sustava za praćenje leta i pronašli ostatke u podnožju litice. Dužnosnici su rekli da "nije bilo znakova razornog udara" što ukazuje na to da je pad uzrokovan ljudskom pogreškom ili kvarom.

Ukazali su na vjerojatni "tehnički kvar", ali ukrajinski izvori tvrde da je moglo biti riječ o obaranju "prijateljskom vatrom". Umirovljeni general-bojnik Sergej Lipovoj, stručnjak za zrakoplovstvo, rekao je:

Nije prvi avion koji je izgubio

"Činjenica da se [An-26] srušio u liticu sugerira da je bilo problema, avion je počeo gubiti visinu i, nažalost, sudario se s preprekom na zemlji. Ali iznenađujuće je kako se to moglo dogoditi", rekao je.

"Uostalom, na Krimu nema planina koje su toliko visoke da ih avion ne bi mogao svladati čak i leteći s jednim motorom", dodao je. Drugi Putinov ratni zrakoplov – borbeni bombarder Su-34 vrijedan 30 milijuna funti – izgubljen je u zasebnom incidentu dok se ovog tjedna sukobljavao s ukrajinskim dronovima, navodi se u izvješćima.

U Su-34 su se u trenutku pada iznad nepoznate lokacije nalazile dvije osobe, a pilot je poginuo. Prema vojnim izvorima u Ukrajini, nije bilo trenutnih informacija o sudbini navigatora.

