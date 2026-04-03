Oglasio se Zelenski i objavio velike vijesti! Rusija više nije tako jaka? Evo što je otkrio

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je situacija na bojišnici za njegovu zemlju najbolja u posljednjih 10 mjeseci, dodajući da su snage Kijeva uspješno odbacile rusku ofenzivu prošlog mjeseca.

"Ofenziva koju su planirali za ožujak je spriječena akcijama naših oružanih snaga. Zbog toga će Rusi sada jednostavno pojačati svoje napadačke operacije", kazao je Zelenski, prema priopćenju njegovog ureda u petak.

"Općenito, bojišnica se drži ... Situacija je zamršena, ali najbolja u posljednjih 10 mjeseci", dodao je, pozivajući se na ukrajinske i britanske obavještajne podatke.

Obnova pregovora s Moskvom

Ukrajinski čelnik je rekao da je pozvao američke pregovarače da posjete Kijev tijekom virtualnog sastanka ranije ovog tjedna te da je čuo "pozitivne signale" u odgovoru na njegov prijedlog.

Pozvao ih je radi obnove pregovora s Moskvom o okončanju sukoba u Ukrajini, koji su suspendirani otkako je izbio rat na Bliskom istoku, rekao je Zelenski, javlja AFP.

"Pozvao sam američku delegaciju zaduženu za pregovore u Kijev. Delegacija će učiniti sve u svojoj moći da pod trenutačnim okolnostima, tijekom rata s Iranom, dođe u Kijev", rekao je ukrajinski predsjednik, čije su izjave bile pod embargom do petka, skupini novinara među kojima je bio i AFP.

"Ovo je alternativa trilateralnom sastanku na razini tehničkih radnih skupina. Američka grupa može doći k nama, a potom nakon nas otići u Moskvu", dodao je.

