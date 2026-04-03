Američki ministar rata ima problem s crncima i ženama? Zato je i 'odletio' šef kopnene vojske

Američki ministar obrane, odnosno rata, Pete Hegseth poduzeo je sve potrebne korake kako bi blokirao ili odgodio promaknuća za više od desetak crnih i ženskih visokih časnika u sve četiri grane vojske. Neki od njih smatraju da su mete zbog svoje rase, spola ili percipirane povezanosti s politikama ili dužnosnicima Bidenove administracije, tvrdi devet devet američkih dužnosnika upoznatih s procesom, piše NBC News.

Proces unutar Vojske, Zračnih snaga, Mornarice i Marinaca strukturiran je kako bi se osiguralo promaknuće najkvalificiranijih časnika. Hegsethova odluka da intervenira u procesu izazvala je zabrinutost među nekim dužnosnicima unutar tih vojnih grana i Bijele kuće.

"Ne postoji nijedna služba koja je imuna na ovu razinu Hegsethove uključenosti", rekao je jedan od američkih dužnosnika. Dvojica dužnosnika rekla su da postoji zabrinutost u vojsci i Bijeloj kući, posebno, da Hegseth blokira ili odugovlači promaknuća nekih kvalificiranih časnika u činove generala i admirala zbog njihove rase ili spola, dok cilja na inicijative za raznolikost, jednakost i uključivost u Pentagonu. Također postoji zabrinutost da bi Hegseth mogao izdvajati vojne časnike koje smatra povezanima s dužnosnicima ili politikama Bidenove administracije, rekli su dužnosnici.

Randy George tražio je sastanak nakon saznanja

U četvrtak je Hegseth otpustio načelnika glavnog stožera vojske, generala Randyja Georgea, čiji je mandat trebao trajati četiri godine, a završiti u rujnu 2027. George, najviši časnik vojske, bio je viši vojni pomoćnik ministra obrane Lloyda Austina tijekom Bidenove administracije.

George je nedavno zatražio sastanak s Hegsethom kako bi razgovarali o Hegsethovoj blokadi promaknuća za neke časnike vojske, što se činilo usmjerenim na žene i crnce, ali Hegseth je odbio sastanak ili raspravu o svojim odlukama, prema još dva američka dužnosnika.

Hegseth, koji je prošle godine proglasio kraj "probuđene" kulture u Ministarstvu obrane, kritizirao je DEI inicijative koje je usvojila Bidenova administracija, kao i predsjednik Donald Trump. Hegseth je također javno optužio vojsku da dodjeljuje promaknuća na temelju raznolikosti, a ne zasluga. Nisu sva promaknuća za časnike koji su žene ili pripadnici rasnih manjinskih skupina blokirana ili odgođena tijekom njegova mandata kao tajnika, rekla su četiri američka dužnosnika upoznata s procesom.

Podržavali su cjepiva protiv Covida i nošenje maski

Dva dužnosnika rekla su da su među razlozima koje je Hegseth naveo za blokadu promaknuća časnika, podrška cjepivima protiv Covida ili mandatima za nošenje maski za vojnike, koji su doneseni tijekom Bidenove administracije, ili jesu li časnici bili povezani s DEI programima, potencijalno žene ili pripadnici rasnih manjinskih skupina, ili su promovirali ili radili na takvim inicijativama.

Dužnosnici su rekli da povezanost časnika s bivšim načelnikom Združenog stožera Markom Milleyjem, kojeg Trump smatra političkim neprijateljem, također može učiniti časnika koji je kandidat za promaknuće podložnim kontroli iz Hegsethovog ureda.

"Mislim da se ne primjenjuje dosljednost u standardima za promaknuća", rekao je još jedan američki dužnosnik.

Posljednjih tjedana Hegseth je blokirao tri časnika marinaca za koje se očekivalo da će biti promaknuti ili imenovani na nove uloge - dvije žene i jednog crnca - prema riječima pet američkih dužnosnika upoznatih s odlukom. Nijedan od marinaca nije bio predmet internih istraga koje bi mogle izazvati zabrinutost oko nastavka njihovih promaknuća, prema riječima dva dužnosnika. Čelnici marinaca preporučili su njihova promaknuća, ali Hegseth je odbio dopustiti da se njihov odabir nastavi unatoč pokušajima vodstva korpusa da intervenira, rekla su dva dužnosnika.

Postoji određena procedura u promaknućima

Popis mornaričkih časnika koji su odabrani za promaknuće u admirala s jednom zvjezdicom zadržan je više od mjesec dana na Hegsethovom stolu, prema riječima tri dužnosnika. Popis promaknuća obično bi se brže odvijao kroz proces, prema riječima trojice dužnosnika koji su izrazili zabrinutost da bi neki od časnika mornarice s popisa mogli biti uklonjeni zbog svoje rase ili spola. Hegseth je također blokirao promaknuća za nekolicinu viših mornaričkih časnika, rekla su trojica dužnosnika.

Drugi časnici su uklonjeni s popisa promaknuća Zračnih snaga po nalogu Hegsethovog ureda, prema riječima dvaju dužnosnika upoznatih s postupkom. Neki od časnika mornarice i zrakoplovstva čija su promaknuća blokirana također su žene ili pripadnici rasnih manjinskih skupina, prema riječima dužnosnika.

Kada odlučuje o promaknućima, svaka grana vojske obično saziva odbor, koji se sastoji od pripadnika iz te grane, kako bi pregledao moguće kandidate za napredovanje. Odbori odabiru kandidate za napredovanje u činu, a izrađuju se popisi za promaknuća u čin generala s jednom i dvije zvjezdice i admirala. Ti se popisi šalju predsjedniku Združenog stožera i uredu ministra obrane, a zatim Bijeloj kući. U konačnici, Senat glasa o popisima za svaku vojnu granu.

Predsjednik ima najveće ovlasti

Promaknuća u čin generala s tri i četiri zvjezdice i admirala obično se provode pojedinačno, ne putem popisa, ali se također šalju iz svake vojne grane predsjedniku Združenog stožera i uredu ministra obrane, zatim Bijeloj kući i Senatu na glasanje. Ministri obrane obično ne uklanjaju časnike s popisa za promaknuća niti odbijaju pojedinačne preporuke grana vojske, prema riječima tri američka dužnosnika upoznata s procesom.

Po zakonu, predsjednik ima najviše ovlasti blokirati vojno promaknuće, bilo pojedinačnu preporuku ili ime s popisa. Ako se preporučeno promaknuće povuče prije nego što se proslijedi Bijeloj kući, mora se navesti razlog, poput tekuće istrage ili optužbe o ponašanju časnika, a ministar obrane obično ne donosi te odluke. Kandidati za promaknuće u prošlosti su uklanjani ako su protiv njih postojale optužbe ili vojne istrage. Ljudi uklonjeni s popisa za promaknuće nisu imali otvorene istrage protiv sebe, rekli su američki dužnosnici.

Popis promaknuća vojske ove godine uključivao je oko 30 časnika koji će postati generali s jednom zvjezdicom i stigao je u Bijelu kuću oko sredine ožujka, a zatim u Senat u ponedjeljak, ali tek nakon što je Hegseth uklonio četiri imena s njega, prema pet američkih dužnosnika.

Uklonio dvije žene i dva crnca

Iako je Hegseth uklonio dvije žene i dva crna časnika s popisa vojske, popis koji je stigao do Senata uključivao je neke žene i časnike iz rasnih manjina, prema riječima petero dužnosnika, koji su rekli da vjeruju da su rasa i spol odigrali ulogu u Hegsethovoj smjeni ostalih časnika.

"Ako nema otvorenih optužbi ili istraga, koji je bio razlog njihovog uklanjanja s popisa? Svi su raspoređeni i obavili svoj posao, te su svi testirani u borbi", rekao je jedan od dužnosnika. New York Times prvi je izvijestio da Hegseth blokira promaknuća za časnice ili pripadnike manjina u vojsci. Prema podacima Ministarstva obrane iz 2024., najnovijim dostupnim, 80 posto aktivnih pripadnika vojske su muškarci. Ukupno je 67 posto bijelaca; 18 posto su crnci. Otprilike 80 posto aktivnih časnika su muškarci. Ukupno je 74 posto časnika bijelo; samo 9 posto su crnci.

Tijekom Hegsethovog mandata, nekoliko visokih vojnih časnika je smijenjeno, uključujući bivšeg načelnika Združenog načelnika stožera CQ Browna Jr., crnca, i bivšu načelnicu pomorskih operacija Lisu Franchetti, bijelkinju. Iz perspektive Hegsetha i njegovog osoblja, oni nisu bili usklađeni s prioritetima Trumpove administracije, prema riječima dvaju američkih dužnosnika. Umirovljeni visoki vojni časnik opisao je proces promaknuća kao rigorozan i rekao da bi svako miješanje ministra obrane moglo umanjiti povjerenje u njega.

"Naš časnički zbor vjeruje našem procesu promaknuća", rekao je umirovljeni časnik, dodajući da će intervencija u proces bez objašnjenja "sigurno baciti sjenu na časnički zbor da bi sve što su rekli, učinili i napisali tijekom svojih karijera moglo biti politizirano na način koji će ih okončati jednim potezom pera".

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvoje Klasić o Trumpu: 'Bolje da zovete doktora, ali ne povijesnih znanosti'