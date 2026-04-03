NE OPRAŠTA

Pogledajte kako se Trump ruga Starmeru: Nasmijao publiku podrugljivim oponašanjem

Foto: Profimedia

Sukob je zaoštrio transatlantske napetosti, a američki predsjednik često kritizira Veliku Britaniju i druge saveznike zbog njihove nevoljkosti da budu uvučeni u borbe

3.4.2026.
7:19
Hina
Profimedia
Američki predsjednik Donald Trump ismijao je britanskog premijera Keira Starmera koji je rekao da je morao pitati svoj tim o slanju "dva stara pokvarena nosača zrakoplova" u Iran. Trump je oponašao Starmera podrugljivim glasom, što je izazvalo podsmjehivanje publike na privatnom uskrsnom ručku, o kojem se pojavio i video. Trump je rekao da bi Britanija trebala biti najbolji saveznik SAD-a, ali nije bila.

To je najnovija Trumpova kritika Starmera zbog njegovog odbijanja da dopusti da se Britanija uvuče u iranski sukob. Trump je također prethodno kritizirao britanske nosače zrakoplova, koje je opisao kao "igračke" koje "nisu najbolje".

Ranije ovog tjedna, američki ministar obrane Pete Hegseth kritizirao je Veliku Britaniju zbog neuspjeha slanja ratnih brodova. Sukob je zaoštrio transatlantske napetosti, a američki predsjednik često kritizira Veliku Britaniju i druge saveznike zbog njihove nevoljkosti da budu uvučeni u borbe. Kao rezultat toga, rekao je da razmatra povlačenje Sjedinjenih Država iz NATO-a.

Donald TrumpKeir StarmerIranBliski Istok
