Tko je žena koju Trump sluša? Usporedila ga s Isusom Kristom, a za 1000 dolara nudi blagoslov

Osobna duhovna savjetnica Donalda Trumpa suočava se s brojnim masovnim kritikama na društvenim mrežama našto što je u srijedu usporedila američkog predsjednika s Isusom Kristom.

"Isus je svojom smrću, pokopom i uskrsnućem naučio toliko lekcija. Pokazao nam je veliko vodstvo. Velika transformacija zahtijeva veliku žrtvu“, rekla je Paula White-Cain pa dodala:

Paula White on Trump: "You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern that our Lord and Savior showed us…God is with you and God is using you to defeat evil." pic.twitter.com/155PYt3uR1 — The Bulwark (@BulwarkOnline) April 1, 2026

"I gospodine predsjedniče, nitko nije platio cijenu kao što ste vi platili cijenu. To vas je zamalo koštalo života. Bili ste izdani, uhićeni i lažno optuženi. To je poznati obrazac koji nam je pokazao naš Gospodin i Spasitelj", rekla je.

"Ali za njega se tu nije završilo, a nije se tu završilo ni za vas. Bog je uvijek imao plan. Trećeg dana uskrsnuo je, pobijedio je zlo, pobijedio je smrt, pakao i grob. I budući da je uskrsnuo, svi znamo da se možemo uskrsnuti. I gospodine, zbog njegovog uskrsnuća, uskrsnuli ste i vi. I vjerujem da je Gospodin rekao da vam kažem ovo - zbog njegove pobjede, bit ćete pobjednici u svemu što poduzmete“, rekla je Trumpu. Cain-White su oštro kritizirali korisnici društvenih mreža, nazvavši govor "bogohuljenjem i ludilom".

Muškarac je glava kuće i bit će kako on kaže

Voditeljica Ureda za vjeru u Bijeloj kući predsjednika Donalda Trumpa već je šokirala izjavama. Tako je u svibnju prošle godine izjavila da se dragovoljno podređuje svom suprugu kojeg je nazvala "glavom kuće", piše The Independent.

"Bog ima red", rekla je Paula White-Cain desničarskom mediju Real America's Voice opisujući svoju viziju božanski određenog odnosa između muškaraca i žena.

"Glava mog kućanstva je moj suprug, Jonathan Cain, točka. Ako ikada dođe vrijeme kada se mora donijeti odluka, a mi se oko nečega ne slažemo, on je glava", dodala je, rekavši da se "nije teško podrediti" svom suprugu.

White-Cain, koja je dva puta razvedena, započela je kao televizijska evangelistica. Također je bila Trumpova duhovna savjetnica i vodila njegov evangelički savjetodavni odbor tijekom njegovog prvog predsjedništva. Trump je 7. veljače prošle godine izvršnom uredbom osnovao Ured za vjeru, kojim sada upravlja White-Cain. Istog mjeseca osnovao je Radnu skupinu za iskorjenjivanje antikršćanskih predrasuda, koju vodi glavna državna odvjetnica Pam Bondi.

White-Cain je izjavila je da ju je Trump pitao za Božje mišljenje o njegovoj odluci da se kandidira za predsjednika, podsjećajući da joj je Trump rekao da se želi kandidirati za predsjednika 2011. jer mu se "nije svidjelo kako ova zemlja ide".

'Božje' usluge za 1000 dolara

Prije godinu dana Paula White-Cain dospjela je na naslovnice medija nakon što je nudila sedam pashalnih blagoslova, s umetnutim 25-centimetarskim kristalnim križem Waterford, za 1000 dolara za Paula White Ministries.

"Ne propustite svoj trenutak da oslobodite sedam nadnaravnih blagoslova i opskrbe u svoj život", uputila je.

Za židovski blagdan, koji priča priču o oslobođenju Izraelaca od egipatskog ropstva kako je ispričano u biblijskoj priči o Izlasku, pastorica White-Cain nudila je "Set za pričest u Svetoj zemlji" za 125 dolara s uputama "o tome kako slaviti Gospodnju večeru", dvije čaše od maslinovog drveta, sok od grožđa i beskvasni kruh iz Izraela.

Za one s ograničenijim budžetom, za samo 50 dolara, ministarstvo je poslalo više DVD-ova s njezinim ​​propovijedima.

"Vjerujem da kada slavite Boga na Pashu, počevši od 12. travnja u zalazak sunca, do Velikog petka 18. i zaključno na Uskrs, možete primiti ovih sedam nadnaravnih blagoslova za sebe i svoj dom. Prema Izlasku 23, Bog će vam dodijeliti anđela, on će biti neprijatelj vašim neprijateljima, dat će vam blagostanje, uklonit će vam bolest, dat će vam dug život, donijet će povećanje nasljedstva i donijet će posebnu godinu blagoslova", rekla je.

