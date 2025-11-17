Uzbuna na Dunavu! Rusi pogodili tanker samo nekoliko metara od granice s NATO-om

Rumunjske vlasti evakuirale su selo na granici s Ukrajinom nakon što su ruski dronovi u nedjelju navečer pogodili tanker pun plina na Dunavu, samo nekoliko metara od teritorija EU i NATO-a.

Kako je objavio rumunjski Stirile Pro TV, u delti Dunava postoji velika opasnost od eksplozije. Brod natovaren LPG-om gori od jutra.

Napad se dogodio u području luke Ismail. Lokalno stanovništvo je hitno evakuirano i nitko ne smije prići na udaljenosti manjoj od pet kilometara. Zaustavljen je i promet na tom području.

Brod s 4000 tona LPG-a u plamenu je i smatra se da postoji neposredna opasnost od eksplozije. Ljudi i životinje najbliži događaju se evakuiraju, a promet u tom području je zaustavljen.

Mještani procjenjuju da je preko 50 dronova pogodilo luku Ismail.

Uzimajući u obzir ovaj aspekt i moguće posljedice, lokalne vlasti, u koordinaciji sa strukturama Ministarstva unutarnjih poslova odgovornim za upravljanje takvim izvanrednim situacijama, odlučile su preventivno evakuirati ljude i životinje u blizini, a ta se mjera provodi sve dok se ne ukloni svaki rizik za stanovništvo.

Istovremeno, aktiviran je Županijski odbor za izvanredne situacije, radi stalnog praćenja razvoja situacije i koordinacije svih potrebnih mjera.

Kako bi procijenili i pratili rizike, glavni inspektor i župan, kao i vatrogasci koji su provodili izviđanje, praćenje i operativnu podršku, otputovali su na područje.

BBC potvrdio autentičnost

BBC je objavio kako su potvrdili autentičnost dramatične snimke zapaljenog tankera s tekućim naftnim plinom.

Video prikazuje ogroman plamen koji izbija iz tankera Ordina.

BBC je geolocirao ukrajinski grad Izmail i usporedio značajke broda u videu s javno dostupnim slikama Ordine.

Pretrage obrnutih slika pokazuju da se video nije pojavio na internetu prije danas.

Čini se da je snimka snimljena iz malog rumunjskog sela Plauru, odmah preko rijeke. Selo je sada evakuirano zbog "blizine broda rumunjskom teritoriju i prirode njegovog tereta", kažu hitne službe.

Ordina je dugačka gotovo 125 m i može nositi do 8292 kubičnih metara goriva, prema web stranici za praćenje brodova Marine Traffic.

