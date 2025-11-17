Vučićev čovjek najavio masovnu čistku: 'Bez milosti, zakleo sam se majci na grobu'

Željko Mitrović, srbijanski poduzetnik i vlasnik tvrtke Pink Media Group, u nedjelju je najavio masovna otpuštanja na svojoj Pink televiziji, inače blisko povezanoj s režimom predsjednika Aleksandra Vučića.

U objavi na Instagramu, Mitrović je rekao da se na majčinom grobu zakleo da će ispraviti sve nepravilnosti i nepravde u svojem životu.

"Mojom greškom u sustavu Pink Media Group nakotilo se puno parazita i nezahvalnih ljudi, da ne kažem gov*na, ali prije svega nelojalnih i pokvarenih", ističe Mitrović u objavi.

'Bez milosti'

Istaknuo je da neće imati milosti. "Tako da ću počistiti svoju kuću bez ikakvih emocija jer je to zavjet mojoj majci. Počinjem od onih koji su posljednji i nastali. No mercy!", dodao je Mitrović i objavu završio psovkom: "P.S., jeb** ću im majku majčinu pa makar mi to bilo posljednje".

Portal Mondo.rs ističe da su njegova supruga Milica i kći Andrea javno pružile podršku Mitroviću. Obje su u komentaru ostavile emotikone srca.

