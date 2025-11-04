NESVAKIDAŠNJE SCENE /

Putin šalje 'čudovišta' na front, objavljene snimke: 'Kao da su iz Mad Maxa'

Foto: X/screenshot

Vjeruje se da bi zaštitna oprema trebala prouzročiti ranu eksploziju nadolazećih dronova ili oštetiti njihove propelere

4.11.2025.
13:24
Erik Sečić
X/screenshot
Ruske snage razvile su modificirane tenkove opremljene masivnim nadgradnjama za zaštitu od napada ukrajinskih dronova, javio je austrijski Kronen Zeitung u utorak, slikovito opisavši  vojno vozilo kao "nezgrapno čudovište". 

Na snimkama koje je objavio proukrajinski Telegram kanal Vodohrai vidi se da je na nadgradnje pričvršćen ogroman broj metalnih žica koje nalikuju bodljama ježa. Zasad nije poznato kada i gdje su snimke nastale. 

"Ruski tenk, nalik nečemu iz 'Pobješnjelog Maxa'. Znatno je modificiran za zaštitu od ukrajinskih dronova", stoji u opisu jedne snimke. 

Zaštitna oprema

Vjeruje se da bi zaštitna oprema trebala prouzročiti ranu eksploziju nadolazećih dronova ili oštetiti njihove propelere. 

Riječ je inače o tenkovima T-72B3 i T-80BVM, a smatra se da je potonji dodatno opremljen radio-ometačem i reaktivnim oklopom koji ima zadaću kontra-eksplozijama smanjiti eksplozivnu silu nadolazećih projektila.

Stručnjaci ističu da su tenkovi teži zbog tih preinaka te da se zato sporije kreću na terenu. Međutim, "ježeve bodlje" trebale bi tenkovima dati dodatnu zaštitu, iako ih neće učiniti neuništivima. 

POGLEDAJTE VIDEO: Moćni Posejdon sada ima i podmornicu koja će ga nositi, svijet u strahu od Putinovog torpeda

RusijaTenkVladimir PutinUkrajina
