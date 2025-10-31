Rusi regrutiraju Balkance, vođa je 'Četnik Dragovoljac': 'Ako Bog da, idemo na Kosovo'

Novinari portala Detektor.ba infiltrirali su se u privatni Telegram kanal za regrutaciju boraca u rusku vojsku u Ukrajini i komunicirali s nekoliko srpskih plaćenika u Rusiji.

Infiltracija je trajala četiri mjeseca, a ekipa Detektora detalje je objavila u opsežnom izvještaju u četvrtak. Navode da su pod imenom Igor Dimitrijević (28) pratili grupe za regrutaciju i komunicirali s regruterima iz Rusije, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Istraživanje je pokazalo da kanali za regrutaciju nesmetano funkcioniraju unatoč zakonskim zabranima. Regrutira se na destke ljudi, obično uz pomoć plaćenika s Balkana koji su još prije otišli u Rusiju. Budućim borcima obećavaju plaće od nekoliko tisuća maraka, rusko državljanstvo i pogodnosti za njihove obitelji.

'Deki ovdje, govorite li ruski?'

Detektorovi novinari u srpnju stupili su i kontakt s Dejanom Berićem, jednim od najpoznatijih srpskih plaćenika u ruskoj vojsci, koji o novostima na fronti izvještava na svojim kanalima koje prate tisuće ljudi. "Dobar dan, Igore, Deki je. Govorite li ruski?", bilo je jedno od prvih pitanja koje je Berić postavio. S obzirom na to da je dobio negativan odgovor, objasnio je da ugovor mogu potpisati isključivo muškarci između 20 i 49 godina koji znaju ruski.

Razgovor je tada utihnuo, ali novi obrat stigao je 9. rujna. Berić je tada najavio da se formira nova jedinica u kojoj će "biti puno Srba", a ruski jezik nije obavezan. "Igore, dobar dan, ovdje smo sve oformili, možete krenuti. Javite se ranije da ste kupili kartu i da dolazite kako bi vas netko dočekao", rekao je Berić u glasovnoj poruci. Dimitrijeviću je savjetovao da kupi kartu za jeftiniji let preko Istanbula i naveo da će mu novac biti refundiran.

Ukazao je i na rigorozno pravilo - iz Rusije se ne smiju slati slike, poruke ni videi, inače slijedi višegodišnji zatvor. "Sve je strogo. Obuka nije teška, ništa složeno", napisao je Berić.

Četnik Dobrovoljac

Novinari su se također javili i na oglas za regrutaciju objavljen sredinom listopada na Facebook-računu "Četnik Dobrovoljac". U objavi je stajao ruski broj telefona na ime Aslan, s kojim su ubrzo stupili u kontakt. Riječ je zapravo o Rusu, koji je objasnio da trenutačno služi u ruskoj vojsci te da ga je prijatelj Srbin zamolio da pomogne ljudima iz Srbije da sklope ugovor o služenju vojske. "Svi smo braća", bila je jedna od Aslanovih privatnih poruka Dimitrijeviću.

Čim su ostvarili kontakt, s još 10 ljudi ubačeni su u privatnu Telegram-grupu "SVO" - skraćenicu za termin "specijalna vojna operacija" koju ruski dužnosnici koriste za opisivanje agresije na Ukrajinu. "Braćo, svi koje sam dodao ste iz Srbije. Chat je stvoren da se upoznate, možete međusobno pregovarati da zajedno dođete u Rusiju služiti vojsku", napisao je Aslan. Dan kasnije, u grupu je ubačen i "Četnik Dobrovoljac", koji je preuzeo ulogu administratora.

Iako Detektor nije neovisno potvrdio njegov identitet, utvrdili su da je riječ o osobi koja se 2024. godine predstavljala kao Željko Tomić. Na jednoj fotografiji iz 2023. pozirao je na bojištu s Darijem Ristićem, dobrovoljcem iz Modriče koji je uhićen u rujnu ove godine nakon slijetanja na sarajevski aerodrom. Na teret mu se stavlja ratovanje na stranom ratištu u Ukrajini, a njegov odvjetnik Rade Ćulibrk kazao je da je slučaj trenutačno u fazi sklapanja sporazuma o priznanju krivice.

'Ako Bog da, s ruskom braćom na Kosovo'

Tomić je poručio da je vraćen s prve linije fronte kako bi organizirao dolazak dobrovoljaca. "Svi ćete biti i bolji od mene, ja to znam - prenijet ću mladima sve svoje iskustvo. Vi ste moji Srbi i ne dam vas. Pa ako Bog da, s ruskom braćom zajedno na Kosovo", bila je jedna od njegovih poruka.

Zanimljivo je kako je Tomić savjetovao članovima grupe da pri putovanju navedu da putuju turistički i podsjetio na stav srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da neće dozvoliti državljanima Srbije da se pridružuju ruskim jedinicama. "Posao mu je da hapsi i sprečava da pomažemo ruskoj braći u borbi protiv fašizma", rekao je Tomić.

Članovima je također objasnio da će po dolasku u ruski grad Soči otići u Donjeck, na prvu crtu bojišta. Rekao je da se potpisuje jednogodišnji ugovor nakon čega sjeda 52.000 maraka (oko 26.520 eura) "za dobrodošlicu". Ističe da obuka traje dva tjedna, a provode je iskusni instruktori. Mjesečna plaća iznosi 5.500 maraka (oko 2.805 eura).

Podsjetimo, mediji su i ranije izvještavali o dobrovoljcima sa Zapadnog Balkana, koji su se ruskim jedinicama krenuli pridruživati još 2014. nakon aneksije Krima. Zakoni u BiH i Srbiji zabranjuju ratovanje na stranim ratištima i smatraju ih kaznenim djelom. Međutim, to nije spriječilo nove odlaske nakon početka sveobuhvatne invazije 2022. godine, iako točan broj nije službeno poznat.

